Schreiben an Politiker, Behörden und Gerichte

Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen über 100 Drohmails

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in über 100 Fällen wegen Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Das sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage.