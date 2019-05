Ein "Rauchen-Verboten"-Aufkleber an der Scheibe eines Cafes. (Armin Weigel/dpa)

Kann es Aufgabe des Staates sein, seine Bevölkerung zu ihrem Glück zu zwingen beziehungsweise sie vor sich selbst schützen? Dafür spricht einiges, und vieles spricht dagegen. Glücklicherweise gibt es regelmäßig Anlässe, einmal mehr auf einer Antwort herumzukauen: Der Vorrat an wirklich neuen oder wieder neu diskutierten staatlichen Interventionen scheint unerschöpflich.

Es fehlt an belastbaren Daten, aber die Lust am Verbieten und Verpflichten vonseiten der Politik scheint gewachsen zu sein. Schließlich signalisieren Verbotsforderungen in der Politik Entschlusskraft und Kompromisslosigkeit, Fürsorge und Schutz. Keine Partei ist davon frei, auf diese Weise zu demonstrieren, wie verdammt ernst es ihr ist, ob es um Klima, Gesundheit oder Tierschutz geht. Der Soziologe Wolfgang Sofsky formulierte für den Deutschlandfunk: „Verbote erscheinen als letztes Mittel der Zivilisation. Es sind keineswegs nur konservative Kräfte, die auf das Allheilmittel der Repression setzen. Häufig sind es gerade die Gutgläubigen im Lande, die auf das Zerplatzen ihrer Illusionen wütend mit drakonischen Maßnahmen reagieren.“

Mehr zum Thema Nichtraucherschutz Bremen will Rauchverbot in Autos In vielen geschlossenen Räumen ist Rauchen längst verboten: Um Kinder und Schwangere vor den ... mehr »

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Impfpflicht gegen Masern durchsetzen, Bremen will Schotterflächen in Vorgärten verbieten. Eine Helmpflicht für Radfahrer wird seit Jahren ebenso erwogen wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Niedersachsen und Bremen haben für den Bundesrat einen Gesetzentwurf für ein Messer-Verbot an öffentlichen Orten vorgelegt. Die EU verbietet Plastiktüten und Glühbirnen. Bereits als das Rauchen in Kneipen und Restaurants noch erlaubt war, stellte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ fest: „Verbote gelten manchen in Deutschland noch immer als Allheilmittel.“ Liegt es in der Natur der Deutschen, quasi in ihre Schranken gewiesen werden zu wollen?

Das John-Stuart-Mill-Institut für Freiheitsforschung geht der Frage nach, wie freiheitsliebend die Bundesbürger sind. Im jüngsten Friedensindex (für 2017), der den „Wert der Freiheit in der deutschen Gesellschaft“ zu bemessen sucht und unter anderem auf einer repräsentativen Umfrage fußt, wird auch der „Ruf nach Verboten“ erkundet. 38,4 Prozent der Befragten plädierten für mindestens eines von 16 vorgeschlagenen Themen, bei dem „der Staat die Menschen vor sich selber schützen muss“. Am meisten verboten gehörten für die Befragten harte Drogen, das Klonen von Menschen und rechtsradikale Parteien. An vierter Stelle folgten ungesunde Lebensmittel, gefolgt von Filmen, Videos und Computerspielen mit Gewaltdarstellungen.

Beschneidung individueller Freiheiten folgt keiner Gesetzmäßigkeit

Erstaunlich ist dabei, dass das Beschneiden individueller Freiheit und Selbstverantwortung keiner Gesetzmäßigkeit zu folgen scheint, weder bei Vorstößen aus der Politik, noch bei Verbotswünschen aus der Bevölkerung. Die Gurtpflicht wurde eingeführt, (zumindest auch) um volkswirtschaftliche Schäden zu verhüten. Dazu würde ein Alkoholverbot ebenfalls beitragen. Wer unkontrolliert trinkt, schädigt – wie Unangeschnallte – nur sich selbst, anders als Raucher.

Wer halsbrecherische Sportarten betreibt oder sich aus ästhetischen Gründen mit Brustimplantaten ausstatten lässt, beruft sich auf sein Recht auf Risiko und Selbstbeschädigung. Geht etwas schief, darf die Allgemeinheit die Folgen mit ausbaden. Ein Rauchverbot im Auto, gefordert auch von Bremen und Niedersachsen, soll Schwangere beziehungsweise ihr Ungeborenes schützen. Den werdenden Müttern selbst bliebe erlaubt, ihr Kind direkt mit Nikotin zu vergiften – sofern es nicht im Auto geschieht.

Wo sich Verbote zulasten von Eigenverantwortung durchsetzen, haben meist andere Mechanismen versagt: Umsicht, Rücksichtnahme sowie soziale Kontrolle, die gerade da nachhilft, wo es an Umsicht oder Rücksichtnahme mangelt. Lässt sie nach, fühlt sich der Staat gemüßigt, stellvertretend zu überwachen. Ge- und Verbote sind jedoch nicht ein- und dasselbe. Das eine gebieten Einsicht oder Anpassung, das andere wird vorgeschrieben und geahndet. Eine Politik, die vorgibt, große Sicherheit durch eine enorme Anzahl von Verboten gewährleisten zu können, bringt eine Gesellschaft hervor, die ohne staatlichen Leitplanken vom Weg abzukommen droht.

Vor elf Jahren staunte der Autor der „FAZ“ über einen SPD-Vorstoß: „Die Bundesdrogenbeauftragte schlug allen Ernstes vor, das Rauchen im eigenen Auto zu verbieten. Wenn Frau Bätzing das durchgesetzt hat, könnte sie für die Zwangsmitgliedschaft in Sportvereinen streiten.“ Das Rauchverbot im Auto wird kommen. Die Zwangsmitgliedschaft bleibt noch übrig – für die nächste Wahlperiode.