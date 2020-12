Eine Tat des Mossads? Menschen tragen in Teheran den Sarg des iranischen Atomphysikers Mohsen Fachrisadeh. (Iranian Defense Ministry /AP /dpa)

Die Amerikaner waren es nicht, die den iranischen Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh am Freitag in Teheran ermordet haben. So viel kann man mit Gewissheit sagen. Denn die US-Regierung hat sich in der Vergangenheit immer mit ihren Taten gerühmt oder sich zumindest dazu bekannt, wenn sie einen gefährlichen Staatsfeind töten ließ. So war es im Januar mit dem Chef der iranischen Revolutionsgarden, Qasem Soleimani, mit dem Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, und auch mit dem Vizechef von Al-Kaida, Abu Mohammed al-Masri. Er wurde am 7. August von zwei Männern auf einem Motorrad in Teheran erschossen. Die Information wurde erst später der „New York Times“ durchgesteckt.

Anders verhält sich dagegen Israel. Nie gibt das Land eine Bestätigung oder ein Bekennerstatement ab, wenn der Mossad, der israelische Geheimdienst, wieder einmal „tätig“ geworden ist. Die Regierung in Jerusalem hält sich stets bedeckt. Doch deutet jetzt alles darauf hin, dass Fachrisadeh von den Israelis getötet wurde. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu präsentierte im April 2018 medienwirksam Dokumente, die angeblich aus einem geheimen iranischen Atomarchiv stammen. Auf einem Großbildschirm zeigte er Grafiken und Fotos mit geheimem Material, das angeblich zum Bau von „fünf Hiroshima-Bomben“ reichen würde. Drahtzieher dieser Geheimaktion soll Fachrisadeh gewesen sein.

Der ansonsten widerliche iranische Propagandasender „Press TV“ entpuppt sich in den vergangenen Tagen als durchaus sehenswerter Informationskanal in Sachen Atomskandal. Nicht nur, dass kontroverse Diskussionen über eine Reaktion Teherans auf die Ermordung Fachrisadehs im Studio geführt werden, sondern auch, dass eine Waffe gezeigt wird, mit der der Atomphysiker angeblich getötet wurde – Logo und Leistungsmerkmale deuten auf eine israelische Herkunft hin. Die Waffe sei satellitengesteuert gewesen, behauptet der arabische Fernsehkanal des Staatsfernsehens „Al Alam“, was allerdings mehr als abenteuerlich klingt. Am Ende waren es doch einmal mehr Männer auf einem Motorrad, die dem Wissenschaftler den tödlichen Schuss versetzten.

Staatsterrorismus ist nicht neu. Israel praktiziert ihn seit Jahren. Weltweit jagen Mossad-Agenten Feinde des Staates und spüren sie überall auf: im Sudan, in Syrien, Ägypten, überall in Europa, Amerika, Afrika. Auch in Teheran ist es nicht das erste Mal, dass ein Mitglied des iranischen Atomprogramms durch israelische Hände ermordet wurde. Auf Fachrisadeh ist bereits 2008 ein Attentat verübt worden, dem er nur durch einen Sprung aus seinem Wagen entkommen konnte.

Exilpolitiker erschossen

Der Iran seinerseits scheut auch nicht davor zurück, seine Staatsfeinde im Ausland umzubringen oder sie nach Teheran zu verschleppen. Als Mykonos-Attentat ist der Mordanschlag vom 17. September 1992 im griechischen Restaurant Mykonos in Berlin bekannt. In dem Lokal im Bezirk Wilmersdorf wurden vier iranisch-kurdische Exilpolitiker im Auftrag des Geheimdienstes erschossen sowie ein weiterer Gast und der Wirt schwer verletzt.

Die Ermordung des Vize-Chefs von Al-Kaida hat aber noch eine andere Dimension: Al-Masri war der Stellvertreter des Al-Kaida-Anführers Aiman al-Sawahiri und galt als sein möglicher Nachfolger. Er soll an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia im Jahr 1998 beteiligt gewesen sein. Dabei waren 224 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt worden. Die USA führten al-Masri auf ihrer Liste der meistgesuchten Terroristen.

Der Iran wies den Bericht über al-Masris Ermordung zurück. Es gebe keine Al-Kaida-Terroristen in der Islamischen Republik. Vielmehr würden die USA und Israel immer wieder versuchen, durch solche Lügen und Falschinformationen den Iran in Misskredit zu bringen. Tatsache aber ist, dass die schiitischen Ajatollahs sehr wohl sunnitische Extremisten von Al-Kaida und dem IS beherbergen, ihnen freies Geleit gewähren und sie mit Geld und Lebensmitteln ausstatten. Im irakischen Falludscha fand man vor zwei Jahren sogar iranische Pässe bei getöteten IS-Kämpfern.