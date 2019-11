5600 Bauern protestierten mit ihren Treckern in Berlin. Sie fühlen sich abgehängt und fremdgesteuert. (Wolfgang Kumm/dpa)

Protestiert haben Landwirte schon immer. Kritiker werfen ihnen gerne vor, diese Disziplin geradezu perfektioniert zu haben. Aber diese Sicht ist oberflächlich und diskriminierend. Bei dem Protest, der sich jetzt äußert, geht es um mehr als um ritualisiertes Jammern und das routinierte Einfordern von finanzieller Hilfe.

Hier geht es ans Eingemachte

Landwirte fühlen sich abgehängt und ferngesteuert. Die Gesetze, so ihre Wahrnehmung, werden gemacht von Menschen, die städtisch sozialisiert sind. Klarkommen damit müssen dagegen die Bauern draußen auf dem Land, in Lohne oder in Syke, in der Wesermarsch oder im Ammerland.

Das Thema hat soziale Sprengkraft. Vor allem der CDU sollte es in den Ohren klingen. Wenn sich immer mehr Landwirte von ihrer Stammpartei nicht mehr vertreten fühlen, läuft gehörig etwas schief.

Aber auch jenseits von wahltaktischen Erwägungen ist es Zeit für ein Miteinander von Politik und Landwirtschaft, für eine Versöhnung von Stadt und Land. Immer mehr familiengeführte Höfe sterben. Wenn das so weitergeht, werden ganze Landstriche veröden. Und das kann sich niemand ernsthaft wünschen.