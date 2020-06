Ein von Demonstranten attackiertes Polizeirevier in Minneapolis. (GONZALEZ/DPA)

Wie ein geprügelter Hund verließ Jacob Frey eine Kundgebung in seiner Stadt, die für den progressiven Bürgermeister kein gutes Ende nahm. Eine Aktivistin stellte den 38-jährigen Lockenkopf Ende vergangener Woche zur Rede. „Bist Du dafür oder dagegen“, fragte sie Frey zu der Forderung der Demonstranten, die seit Jahren von Problemen geplagte Polizei aufzulösen. Der Bürgermeister winkte ab. „Das unterstützte ich nicht.“ Aus der Menge schallte Frey ein Chor an Buh-Rufen entgegen. Der Spießrutenlauf ging nun im Stadtrat von Minneapolis weiter, der am Sonntag (Ortszeit) beschloss, die Polizei einfach abzuwickeln. Es gebe aber noch keinen genauen Plan für die neue Organisationsform, hieß es weiter. Es dürfte ein „langer und komplizierter Kampf“ werden, schrieb die örtliche Zeitung „Star Tribune“.

Damit erfüllt Minneapolis als erste Metropole die Forderung, die am Wochenende wieder aus vielen tausend Kehlen durch die Straßenschluchten der amerikanischen Großstädte schallte: Defund the Police“ („streicht der Polizei die Mittel“). Diese drei Worte pinselten Demonstranten in Washington in großen gelben Lettern auf den Platz vor der St. John’s-Kirche, den die Stadt kurzerhand in „Black-Lives-Matter“-Platz umbenannt hatte.

Die Forderung der Demonstranten geht auf ein Konzept zurück, das der Soziologe Alex S. Vitale am Brooklyn College in New York entwickelt hat. In dem Buch „The End of Policing“ beklagt Vitale 2017, dass die Polizei in den vergangenen vier Jahrzehnten Aufgaben übernommen hat, die weit über die reine Verbrechensbekämpfung hinausgingen. So müssten sich Polizisten heute um Dinge wie Obdachlosigkeit, mentale Erkrankungen, Familien- und Nachbarschaftsstreitereien kümmern – Dienstleistungen, die von anderen viel besser erbracht werden könnten.

Michelle Alexander, eine der führenden Stimmen für eine Reform der Strafjustiz in den USA, meint, der Vorstoß von Minneapolis sei „ein längst überfälliger Paradigmenwechsel in unserem Umgang im Rassenverhältnis und der Strafjustiz“. Alexander weist darauf hin, „dass 95 Prozent aller Festnahmen im Jahr nicht wegen gewalttätiger Verbrechen, sondern Vergehen wie Herumlungern, Schwarzfahren oder Diebstahl erfolgen“. George Floyd sei wegen des Einkaufs mit einer 20-Dollar-Blüte in den tödlichen Würgegriff geraten. „Hat das etwas mit Gerechtigkeit zu tun?“

Diese Frage stellen sich auch die Bürgermeister anderer amerikanischer Metropolen, die Schauplatz massiver Proteste sind. In Los Angeles kündigte Eric Garcetti Kürzungen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar im Polizeihaushalt an. Und der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio versprach bei einer Pressekonferenz, seine Stadtregierung werde Mittel der Polizei in Jugendprogramme und Sozialdienste umleiten.

Am Montag unternahm der US-Kongress einen weiteren Anlauf zur Reform der Polizei. Zu den treibenden Kräften gehört der schwarze Senator Cory Booker. „Keine Veränderung in Amerika ist einfach“, weiß der Demokrat, der durch die breite Koalition an Demonstranten bei den Massenprotesten ermutigt ist. „Aber ich habe das Gefühl, dass gerade etwas möglich ist.“