Nachdem Barbara Bush vor wenigen Tagen beigesetzt wurde, machte ein Foto die Runde, das vier ehemalige US-Präsidenten mit ihren Ehefrauen zeigt: George W. Bush und Bill Clinton einträchtig nebeneinander, ein strahlender Barack Obama, George Bush senior im Rollstuhl, dazwischen Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama – und Melania Trump. Der amtierende Präsident Donald Trump fehlte, „um Störungen zu vermeiden“, wie er vorher mitteilen ließ.

Es ist ein eindrückliches Foto, weil es zeigt, wie die tiefsten politischen Gräben auch wieder verschwinden können. Die Bushs auf der einen Seite und die Clintons und Obamas auf der anderen Seite haben sich über Jahre und Jahrzehnte bekämpft, und doch begegnen sie sich heute mindestens mit Respekt, wenn nicht Anerkennung und Freundschaft. Das Foto zeigt, im Wortsinne, Vereinigte Staaten.

Das Land, dem die deutsche Bundeskanzlerin ihren hilflosen Besuch abstattet, hat so viel mehr zu bieten, als der erratische, destruktive Politikstil Trumps glauben lässt: mehr Geschichte, mehr Klugheit und Verantwortung. Es hat immer wieder Präsidenten hervorgebracht, mit denen Europa nur schwer klarkam. Auch die Besuche des französischen Präsidenten und der deutschen Kanzlerin im Weißen Haus in dieser Woche können nichts an den aktuellen grundsätzlichen Differenzen ändern, so freundlich die Stimmung offenbar auch war.

„Unser Bündnis ist stark“, sagte der amerikanische Präsident bei der Pressekonferenz mit Angela Merkel, und in diesem einen Punkt hat er völlig recht: Die transatlantische Freundschaft ist stark, sie übersteht auch einen wie ihn, auch die drohenden Strafzölle und auch die gefährliche Abkehr vom Klimaschutz.

Mag sein, dass das Pendel diesmal weiter ausgeschlagen ist als bei Richard Nixon, Ronald Reagan oder auch George W. Bush, aber es wird sich auch wieder in die andere Richtung bewegen. Und wenn die USA Donald Trump überwunden haben, ist er vielleicht auch einmal auf einem versöhnlichen Foto zu sehen, ohne Störungen auszulösen.

