Antalya - Sonnenschirme liegen am leeren Strand von Lara. Die Türkei hofft auf ein baldiges Ende der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. (Marius Becker/DPA)

Bisher hält die Bundesregierung an der Reisewarnung für die Türkei fest – völlig zu Recht. Und das nicht nur wegen steigender Infektionszahlen. Es ist skandalös, dass nicht die massiven Menschenrechtsverletzungen oder die staatliche Geiselnahme des deutschen Journalisten Deniz Yücel, sondern erst das Coronavirus diese Maßnahme auslöste. Andererseits hat Deutschland jetzt erstmals einen starken Hebel in der Hand, um den Autokraten Recep Tayyip Erdogan zu Konzessionen in Menschenrechtsfragen zu bewegen.

Noch nie hat sich die Regierung in Ankara so verzweifelt um einen politischen Gefallen in Berlin bemüht, wie beim Versuch, die Reisewarnung vom Tisch zu bekommen. Denn in der durch Corona verschärften Wirtschaftskrise zählt der Tourismus zu ihren letzten Rettungsankern. Falls die Bundesregierung die Aufhebung der Reisewarnung demnächst ernsthaft erwägen sollte, muss sie daran Bedingungen knüpfen – etwa die Freilassung Zehntausender politischer Häftlinge. Es wäre ein Signal an die demokratische Opposition in der Türkei, dass sie auf den Beistand Deutschlands zählen kann. Berlin sollte diese Chance unbedingt nutzen.