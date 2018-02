Die Beziehung zu seiner Frau Elke Büdenbender charakterisiert auch seine Art Politik zu machen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ein pflichtbewusster Krisenmanager. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Ein Montagmorgen im August 2010 in Berlin, eine Pressekonferenz im Reichstagsgebäude. Routine im Hauptstadtbetrieb. Doch an diesem Tag wird die Politik zur Nebensache: Frank-Walter Steinmeier, Fraktionschef der SPD-Fraktion, gibt in knappen Sätzen bekannt, dass er „für mehrere Wochen aussteigen“ werde. In gefassten Worten sagt er: „Meine Frau ist schwer erkrankt. Nur eine Organtransplantation kann ihr helfen.“ Jetzt ist es ganz still im Raum. „Ich werde der Organspender sein.“

Die Nieren-Erkrankung von Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender hatte sich zuvor zugespitzt. Für das Ehepaar waren es nervenzerreißende Wochen: Die Ärzte sahen keine Alternativen zu einer Spenderniere. Doch die Wartezeiten auf ein Organ waren lang. Viel zu lang, meinte Steinmeier und entschied sich dafür – wie er glaubte – seine Pflicht zu tun. Am Ende ging alles gut.

Das Drama um die kranke Niere sagt ungemein viel aus über den Menschen Frank-Walter Steinmeier. Es sagt viel aus über seine Liebe zu Ehefrau Elke, mit der er seit 1995 glücklich verheiratet ist. Und es sagt viel aus über sein Verständnis von Treue und damit verbundener Pflicht.

Strippenzieher für Schröder

Dieses Verständnis kennzeichnet auch die politischen Stationen: Erst die Jahre an der Seite von Ministerpräsident Gerhard Schröder (SPD) in der Staatskanzlei in Hannover. Steinmeiers Rolle: Strippenzieher und Krisenmanager. Mit Schröder wechselt er 1998 ins Bundeskanzleramt, zunächst in Bonn, dann in Berlin. Mit dem Ende der Ära Schröder steht Steinmeier vor allem im Dienst seiner Partei, die ihn 2009 für die Bundestagswahl ins Rennen gegen Angela Merkel schickt. Nun dient er seit einem Jahr für Deutschland – als Bundespräsident.

Der Politiker Steinmeier ist nicht weit weg vom Privatmann Steinmeier. Selbst in dramatischen Momenten, so wie bei der Nierenspende für seine Frau, verliert der Mann mit den schlohweißen Haaren nicht die Fassung. Damals trat er besorgt vor die Journalisten, blieb aber sachlich und besonnen. Attribute, die genauso für die unzähligen Gespräche mit Wladimir Putin während der Ukraine-Krise gelten könnten. Es heißt, weniger schwierige Gesprächspartner als Russlands Staatspräsident finden Steinmeier zumeist „nett“ – egal, ob es nun Araber, Afrikaner oder wie zuletzt Koreaner waren. Man könnte auch sagen: Der Mann ist bescheiden, bodenständig.

Im Fußball eine Allzweckwaffe

Und so sind sie, die Menschen aus Ostwestfalen. In Brakelsiek, unweit von Detmold, ist „der Frank“ (damals noch ohne „Walter“) groß geworden. Er kickte beim TuS 08 Brakelsiek. Wie später in der Politik, war er auch im Fußball eine Allzweckwaffe: Einer, den man auf verschiedene Positionen einsetzen konnte, der keine Geniestreiche bot, aber zäh und zuverlässig kämpfte – und im Zweifelsfall abwartete.

„Jetzt stehen die Kartoffeln auf dem Tisch“, sagen die Ostwestfalen, „jetzt werden sie auch gegessen.“ Soll heißen: Den Luxus großer Eitelkeit konnte man sich in dem damals armen Landstrich nicht leisten. Das prägt. Sein unprätentiöses Auftreten hat Steinmeier bei den Bundesbürgern populär gemacht. Es war seine bewusste Abgrenzung zum überdrehten und überhitzten Berliner Politikbetrieb.

Für eine Delle in der Popularität sorgte ausgerechnet ein Bremer: Murat Kurnaz. Der damals 19-jährige Deutschtürke war in der aufgeregten Zeit nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Pakistan als Terrorverdächtiger festgenommen worden. Kurnaz wurde im berüchtigten US-Gefangenenlager Guantánamo interniert. Steinmeier war zu jener Zeit Chef des Kanzleramts und zuständig für die Geheimdienste. Es hagelte Vorwürfe: Die rot-grüne Bundesregierung setze sich nicht für den Inhaftierten ein, lasse ihn im Lager schmoren. Erst im Sommer 2006 sollte er freikommen. Kurze Zeit später geriet Steinmeier in Erklärungsnot: Es gab Hinweise, dass die USA im Herbst 2002 eine Freilassung angeboten hatten. Doch die Bundesregierung sah in Kurnaz offenbar eine potenzielle Gefahr. Heute gilt er als unschuldig. Der junge Mann war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.

Seit einem Jahr darf sich Steinmeier nun schon um die schöneren Seiten der Diplomatie kümmern. Auf diesem Parkett gilt er seit Langem als Aushängeschild für Geduld und Dialog. National ließ seine Rede zum Tag der Deutschen Einheit aufhorchen. Doch auf ein Signal des Bundespräsidenten, welche Schwerpunkte seine Amtszeit prägen sollen, wartet die Republik bislang vergeblich.

In der Zeit des Bundestagswahlkampfs habe sich das Staatsoberhaupt bewusst zurückgenommen, heißt es aus seinem Umfeld. Danach „sind überraschende Aufgaben hinzugekommen“, wie es der 62-Jährige lakonisch ausdrückt. Denn nach dem überraschenden Platzen einer möglichen Jamaika-Koalition war sie wieder da, die Rolle als zäher und pflichtbewusster Krisenmanager.

Am 20. November trat der Bundespräsident im Schloss Bellevue vor die Kameras, erinnerte die Parteien an ihre Verantwortung und schubste seine unwilligen SPD-Genossen in Richtung Große Koalition. Steinmeiers Kernaussage: „Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.“ Ein denkwürdiger Satz, der seine Zeit im Amt lange überdauern wird.