Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Ukraine vor allem über die weitgehend ausgebliebenen Reformen im Land gesprochen. Besonders in der Wirtschaft und bei der Korruptionsbekämpfung gibt es erhebliche Defizite. Nach der Maidan-Revolution im Februar 2014 trat die neue Regierung mit dem Versprechen an, schnell wirtschaftliche Reformen umzusetzen und die Ukraine möglichst bald zu einem EU-Mitglied zu machen.

Doch das erwartete Wirtschaftswachstum blieb aus. Nach Jahren der Rezession gab es 2017 zum ersten Mal ein Wachstum, das mit 2,5 Prozent für ein Schwellenland eher bescheiden ausfiel. Sicher hat der Konflikt in der Ostukraine Investoren verunsichert. Dies kann allerdings nicht der Hauptgrund für die wirtschaftliche Misere sein.

Bundespräsident Steinmeier sagte in Kiew: „Ich hege die Hoffnung, dass sich keine der Parteien im Wahlkampf Vorteile davon verspricht, Reformen zu verhindern.“ Damit spielte er darauf an, dass 2019 in der Ukraine gewählt wird und weder Präsident Petro Poroschenko noch die Mehrheit der Opposition grundlegende Reformen ernsthaft anstreben.

Poroschenko, der 2014 Präsident wurde, ist einer der reichsten Unternehmer des Landes. Er hat seinen Wohlstand vor allem unter dem früheren Präsidenten Leonid Kutschma erworben, zu dessen Amtszeit die Korruption epidemische Ausmaße annahm. 2016 wurde im Zuge der Enthüllungen der „Panama Papers“ bekannt, dass Poroschenko mehrere Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln unterhält, einem bekannten Steuerparadies.

Es ist sehr fraglich, ob Poroschenko Interesse an einer konsequenten Korruptionsbekämpfung hat. Beispielhaft steht hierfür der Fall Micheil Saakaschwili. Der frühere Präsident Georgiens kam auf Einladung Poroschenkos in die Ukraine, wurde im Mai 2015 Gouverneur der Region Odessa und erhielt die ukrainische Staatsbürgerschaft. Saakaschwili sollte in Odessa die Korruption bekämpfen. Er sagte damals: „Ich gehe davon aus, dass die Hälfte des Geldes, das der ukrainische Staat eingenommen hat, einfach gestohlen wurde. Manchmal wurde alles gestohlen.“

Ein politischer Heißsporn

Saakaschwili gab seinen Posten in Odessa im November 2016 wieder auf, da er von Poroschenko beim Kampf gegen die Korruption nicht unterstützt wurde. Seitdem liefert er sich mit Poroschenko einen bizarren Machtkampf. In dessen Verlauf durchbrach Saakaschwili mit einigen hundert seiner Anhänger gewaltsam die Grenze aus seinem vorübergehenden polnischen Exil Richtung Ukraine. Später wurde er bei der Flucht vor der Polizei auf einem Kiewer Hausdach festgenommen.

Saakaschwili ist ein politischer Heißsporn, doch seine Erfolge bei der Korruptionsbekämpfung sind unbestritten. Steinmeier unterstrich auch deshalb in Kiew seine Bedenken: „Wir sehen nicht ohne Sorgen, dass es bei der Bekämpfung von Korruption und der Reform der Justiz auch Bestrebungen gibt, eher auf die Bremse zu treten.“

Dass Poroschenko bisher kaum Erfolge bei der Reform der ukrainischen Wirtschaft aufweisen kann, lässt sich auch mit der weiterhin starken Stellung der Oligarchen im Land belegen. Zwar hat Rinat Achmetow, der einst reichste Mann der Ukraine und Herrscher über ein Imperium aus Kohle und Stahl, durch den Krieg in der Ostukraine viel Geld verloren.

Mahnungen sollten gehört werden

Doch Achmetow besitzt weiter ein Milliardenvermögen. Er hat sich immer mit der Macht gut gestellt, auch mit Poroschenko. Andere Oligarchen haben sogar ihre Geschäfte unter Poroschenko weiter ausgebaut. Deutschland zahlt ein Viertel der EU-Finanzhilfen, die reichlich in die Ukraine fließen. Auch daher sollten die Mahnungen des Bundespräsidenten in Kiew gehört werden.

Dass es beim Friedensprozess in der Ostukraine keine Fortschritte gibt, woran allerdings nicht nur die Ukraine Schuld hat, vervollständigt das unbefriedigende Gesamtbild. Steinmeier hat seine Besorgnis über die ausgebliebenen Reformen sowie den stockenden Friedensprozess jedenfalls deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Bundespräsident hielt in Kiew auch einen Vortrag über die europäische Perspektive des Landes.

Doch bisher beschränkt sich diese lediglich auf die Teilnahme der Ukraine am Programm der „Östlichen Partnerschaft“ der EU und ein Assoziierungsabkommen. Nahezu allen Verantwortlichen in Berlin und Brüssel ist klar, dass die Ukraine in den nächsten acht bis zehn Jahren keine Chance auf einen EU-Beitritt hat. Die Verantwortlichen dafür sitzen vor allem in Kiew.

