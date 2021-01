Findet scharfe Worte: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Statement zu den Ereignissen um den Sturm auf das Kapitol in Washington. (Michael Kappeler /dpa)

Gerade hat er sich wieder zu Wort gemeldet. Nach dem Sturm durch gewaltbereite Trump-Anhänger auf das Kapitol ließ sein Statement nicht lange auf sich warten. Und obwohl er Anfang Dezember in einem Interview in der "Zeit“ über sich selbst sagte, nicht der „Chefkommentator oder Oberbegutachter von täglichen Regierungsentscheidungen“ sein zu wollen, so hält er sich doch immer dann nicht zurück, wenn es um sein wichtigstes Anliegen geht: die Verteidigung demokratischer Werte.

Als das Ergebnis von Lügen, Spalterei, Demokratieverachtung, Hass und Hetze bezeichnete Frank-Walter Steinmeier die erschütternden Ereignisse in den USA. Verantwortlich dafür machte er den Noch-Präsidenten Donald Trump, der den „bewaffneten Mob“ aufgestachelt habe. Bemerkenswert scharfe Worte eines Bundespräsidenten, dem – rein protokollarisch – ja nur eine „integrierende, moderierende und motivierende“ Rolle zusteht, wie es in seiner Aufgabenbeschreibung heißt.

Mehr zum Thema Ansprache im Schloss Bellevue Steinmeiers Appell an die Bürger: Lage ist „bitterernst“ Die Lage sei „bitterernst“, sagt das Staatsoberhaupt in einem Appell an die Bürger - macht aber ... mehr »

So ganz – dazu war Steinmeier wohl zu lange Spitzenpolitiker – klappt es also bei ihm nicht mit dem Rückzug aus dem Tagesgeschäft. Aber ist das schlimm? Überschreitet damit ein Bundespräsident gleich seine Kompetenzen, wenn er sich entschieden auf die Seite jener stellt, die für Demokratie, Bürgerrechte und Solidarität eintreten. Und wenn er jene kritisiert, die diese Werte ignorieren, untergraben, mit Füßen treten? Ganz sicher nicht.

Genau dafür ist Steinmeier angetreten. Schon am Tag seiner Vereidigung im März 2017 stellte er klar, als Bundespräsident alle Bürger auf diesem Weg unterstützen zu wollen. „Die Staatsform der Mutigen – das ist die Demokratie“ lautete sein Credo. Er verfolgt es seitdem konsequent. Wie wichtig das ist, zeigt nicht nur die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die einhergeht mit der schamlosen Diskreditierung demokratischer Grundwerte. Auch in Deutschland und in Europa bedrohen starke Fliehkräfte die Demokratie. Darauf hinzuweisen, zu ermahnen, aber eben auch zu ermutigen und zu unterstützen, gehört zur Kernkompetenz eines Bundespräsidenten. Steinmeier tut gut daran, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten.