Frau Dreyer, es gibt ja nichts zu beschönigen. Die SPD hat schon bessere Zeiten erlebt. Woran liegt es?

Malu Dreyer: Die SPD hat in ihren 155 Jahren schon einige Höhen und Tiefen erlebt und sie wird wieder stark werden. Davon bin ich überzeugt. Wir haben bereits bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass die Menschen nicht mehr so genau wissen, was unser Kernanliegen ist und aus welchen Gründen man die SPD wählen sollte. Und daran arbeiten wir zurzeit. Wir haben unsere Jahresauftaktklausur im Februar und wir werden dann in wesentlichen Fragen zu Antworten kommen und damit auch wieder ein klareres Profil bekommen.

Den Wählern fehlt ein Topthema, dass sie eindeutig der SPD zuschreiben können.

In den Bundesländern, in denen wir erfolgreich regieren, etwa in Rheinland-Pfalz oder hier in Bremen, wissen die Menschen sehr genau, wofür die SPD steht. Aber die Menschen müssen auch sehr grundsätzlich wissen, was sie mit der SPD verknüpfen. Es ist wichtig, dass wir in den sozialen Fragen – also: was bedeutet eigentlich soziale Gerechtigkeit für uns –, aber auch beim Thema Arbeit der Zukunft unsere Antworten klar aufzeigen. Einiges dazu haben wir bereits vorgelegt, aber wir müssen sicherlich noch präziser und schärfer werden.

Welches Thema ist denn Ihr persönlicher Favorit?

Für mich ist ein Topthema die Arbeit der Zukunft. Wir nehmen doch alle wahr, dass es sehr viele Menschen gibt, die heute schon spüren, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert. Und viele Menschen stellen sich die Frage: Was wird eigentlich mit mir, wenn mein Arbeitsplatz sich verändert oder gar wegfällt? Die SPD hat jetzt mit dem Qualifizierungschancen-Gesetz den ersten Schritt dazu gemacht. Die Leute wissen nun: Wir haben ein Recht auf Weiterbildung, wir haben ein Recht auf Ausbildung, wenn mein Job wegfällt. Und wir haben dann auch die finanzielle Sicherheit, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wer das Ganze eigentlich finanziert. In solchen Fragen ist im Moment noch nicht alles optimal gelöst. Aber im Zuge der Überwindung von Hartz-IV werden wir auch über dieses Thema sprechen.

Aber die SPD steckt doch in einer Zwickmühle: Einerseits muss sie in der Koalition Kompromisse eingehen, andererseits will sie ihr Profil schärfen. Wie wollen Sie aus diesem Dilemma rauskommen?

Der Kompromiss gehört ja zum Wesen unserer Demokratie. Wir haben uns sehr bewusst entschieden, in der Regierung Verantwortung zu übernehmen, obwohl wir wussten, dass es schwer wird. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele Themen auf den Weg bringen können, die ursozialdemokratisch sind: beispielsweise den sozialen Arbeitsmarkt, die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Brückenteilzeit, das Qualifizierungschancen-Gesetz und die Arbeitgeber zahlen künftig wieder die Hälfte der Krankenversicherung. Nichtsdestotrotz müssen wir uns als Partei neu aufstellen und erneuern – und auch dabei sind wir auf einem guten Weg.

Inwieweit hat das Erscheinungsbild der Großen Koalition dazu beigetragen, dass alle drei Koalitionsparteien haben Federn lassen müssen?

Das ist ein riesiges Problem in den ersten Monaten der Großen Koalition gewesen. Ein katastrophaler Auftritt, der vor allem verursacht wurde durch die Streitigkeiten innerhalb der Union. Das hat der Politik insgesamt schweren Schaden zugefügt.

Wird es nun besser werden?

Die vergangenen Wochen sind schon sehr viel besser gelaufen. Man hat gesehen, dass vor Weihnachten noch einige Gesetze auf den Weg gebracht worden sind, die für uns wichtige Anliegen sind. Am 1. Januar haben ganz viele Menschen tatsächlich auch große Entlastungen erfahren und spüren, was es bedeutet, dass die SPD regiert. Ein Beispiel ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder gleiche Krankenkassenbeiträge bezahlen. Diese Parität ist für uns wirklich ein Herzensanliegen gewesen. Auch eine Entlastung der Familien haben wir hinbekommen. Viele Menschen werden in diesem Jahr spürbar mehr Geld in der Tasche haben. Das ist schon eine große Veränderung im Vergleich zu den ersten sieben Monaten der Regierungskoalition.

Hier in Bremen steht am 26. Mai die Bürgerschaftswahl an. Wie wichtig ist denn das Abschneiden der Bremer SPD für die Bundespartei?

Aus meiner Sicht stehen Landtagswahlen immer erst einmal für sich. Aber natürlich ist Bremen ein Stammland der SPD, hier hat immer die SPD die Regierung geführt. Ich bin absolut zuversichtlich, dass das auch so bleibt, weil die SPD hier in Bremen wirklich eine tolle Regierungsbilanz aufweisen kann und einen überzeugenden Spitzenkandidaten hat. Insofern mache ich mir keine Sorgen. Natürlich wollen wir alle, dass Bremen weiterhin sozialdemokratisch regiert wird.

Wie gut kennen Sie eigentlich Bürgermeister Carsten Sieling?

Ich kenne ihn sehr gut, weil wir als Ministerpräsidenten schon Vieles miteinander geschafft haben. Obwohl unsere Bundesländer sehr unterschiedlich sind, haben wir viele Gemeinsamkeiten. Rheinland-Pfalz ist kein besonders einkommensstarkes Land, aber wir haben immer auch den Anspruch gehabt, eine stark sozialpolitische Ausrichtung zu haben – das hat uns schon immer sehr mit Bremen verbunden.

Ein anderes Thema, dass viele Menschen umtreibt und dass vor allem die AfD bestimmt wieder in den kommenden Wahlkämpfen aufgreifen wird, ist der Rundfunkbeitrag. ARD und ZDF fordern eine Erhöhung, wollen notfalls sogar vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Was sagen Sie als Vorsitzende der Rundfunkkommission: Ist die Forderung berechtigt?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Verfassungsrecht darauf, dass er auskömmlich finanziert wird. Und ob es auskömmlich ist, dazu gibt eine unabhängige Kommission eine Empfehlung, bevor die Politiker darüber entscheiden. Nachdem der Rundfunkbeitrag seit vielen Jahren nicht mehr erhöht wurde, gehe ich davon aus, dass es zu einer moderaten Erhöhung kommen wird.

Was entgegnen sie vor allem jungen Menschen, die häufig der Meinung sind: Wir hören und sehen keine öffentlich-rechtlichen Programme. Warum sollen wir dann dafür zahlen?

Gerade in Zeiten von so genannten Fake News ist es wichtig, dass es einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Denn er garantiert, dass Qualitätsjournalismus auch in der Zukunft eine Rolle spielt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wichtige Säule unserer Demokratie. Umso wichtiger ist es, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Angebote für ein jüngeres Publikum macht, die auch digital nutzbar sind.

