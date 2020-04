Nach Angaben des Robert Koch-Instituts waren 87 Prozent der bisherigen Todesopfer 70 Jahre alt und älter. (Ondøej Hájek /CTK /dpa)

Nur Gutes soll man über Tote reden. Immerhin ist der einstige Bundesvorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder (1979 - 2015), unvergessen, auch durch eine gezielte Provokation. 2003 forderte er, Zahnprothesen und künstliche Hüftgelenke für Senioren ab 85 Jahren nicht mehr von den Krankenkassen zahlen zu lassen. Er konnte nicht ahnen, dass er 17 Jahre später übertroffen werden sollte, durch eine Debatte über eine stärkere Einschränkung der Grundrechte älterer Menschen.

Klar: Wer stärker gefährdet ist, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken, muss besser geschützt werden, irgendwie. Alles deutet darauf hin, dass das Virus bei Menschen mit Vorerkrankungen und Senioren schwerere Krankheitsverläufe wahrscheinlicher macht. 87 Prozent der bisherigen Todesopfer waren nach Angaben des Robert Koch-Instituts 70 Jahre alt und älter. Neben dem Risiko für die eigene Gesundheit wird mit einer möglichen Überbelastung des Gesundheitssystems argumentiert.

Rechtfertigt das eine Beschneidung von Freiheiten nach gesundheitlichem Risiko? Die Frage stellt sich umso mehr, da eine vollkommen klare Differenzierung ein Ding der Unmöglichkeit ist: Noch wurden Krankenkassen nicht gedrängt, Daten über relevante Vorerkrankungen preiszugeben. Oft wissen Betreffende nicht einmal selbst, dass sie in diese Kategorie fallen. Anders sieht es beim Geburtsdatum aus. Damit kann man klare Linien ziehen. Reicht das, mündigen Erwachsenen ab einem gewissen Jahrgang abzusprechen, auf sich aufpassen und verantwortungsvoll mit ihrer Freiheit umgehen zu können? Dürfen sich alte Menschen nur unbehelligt quälen oder schlimmstenfalls sterben, wenn sie unverschuldet an einer todbringenden Krankheit leiden?

Diese Fragen sind in der Welt, seitdem zur Eindämmung der Virusverbreitung nach Risikogruppen unterschieden wird. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete über „eine der beklemmendsten Differenzierungen“. Zur Beurteilung der rechtlichen Voraussetzungen ließ sie den Staatsrechtler Klaus Ferdinand Gärditz zu Wort kommen. Er sprach von einem verfassungsrechtlichen Spielraum für unterschiedliche Auflagen und von einem „Sonderopfer“ im Interesse der Allgemeinheit. „Wir schützen bestimmte Gruppen besonders gut, um anderen mehr Freiheiten zu gewähren.“ Böte die Garantie der notwendigen medizinischen Versorgung für jeden Erkrankten, einerlei welchen Alters, nicht auch Schutz?

In Frankreich ist bereits eine Debatte dazu entflammt. Die strengen Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung wurden bis zum 11. Mai verlängert. Staatschef Emmanuel Macron hatte zunächst verlauten lassen, dass sich Frauen und Männer im Alter ab 65 Jahren, Menschen mit schweren Behinderungen und chronisch Kranke darüber hinaus isolieren müssten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte der „Bild am Sonntag“: „Kinder und Jugendliche werden früher mehr Bewegungsfreiheit haben als alte Menschen und Leute mit Vorerkrankungen. (...) Ohne Impfstoff müssen die Kontakte der Senioren so weit es geht eingeschränkt bleiben. Ich weiß, das ist schwer und die Einsamkeit drückt.“

In der Vor-Corona-Ära hat sie offenbar noch mehr gedrückt. Die SPD plädierte vor fast genau einem Jahr für einen Regierungsbeauftragten, der sich um die „Einsamkeitsschäden in der Gesellschaft“ kümmern sollte. Von der „Volkskrankheit Einsamkeit“ war die Rede und schweren gesundheitlichen Folgen. So argumentieren auch französische Mediziner in der Debatte um Sonderregeln für Risikogruppen: „Altern bei guter Gesundheit“ sei in einer längeren Isolation unmöglich.

Französische Verfassungsrechtler sprechen von einer „unverhältnismäßigen Beeinträchtigung der Freiheit“. Vor allem aber die Betroffenen selbst meldeten sich in Frankreich zu Wort: Sie ließen sich nicht als „Menschen zweiter Klasse“ behandeln, nicht „infantilisieren“ und wegsperren. Sie drohten laut „Figaro“ mit einer „Revolution der Alten“. Erst die Gelbwesten, nun die Senioren? Macron ruderte zurück und appelliert an die individuelle Verantwortung seiner Landsleute.

Von einem "neuen Generationenvertrag“ sprach der grüne Oberbürgermeister Tübingens, Boris Palmer, in der „taz“, „bei dem die Jüngeren arbeiten gehen, die Infektion auf sich nehmen, während die Älteren und Kranken auf soziale Kontakte verzichten“. Klar, verzichten, ganz einfach, bis die Enkel groß sind. Mit dieser Haltung könnte Palmer in der Jungen Union politisch eine Heimat bekommen, die sich in der Vergangenheit als wenig seniorenfreundlich präsentiert hat. Doch für die JU ist Palmer (47) zu alt.