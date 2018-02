Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz (r) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (dpa)

Im Eckpunkte-Papier der Wirtschafts-Unterhändler für den Koalitionsvertrag, das der „Berliner Zeitung-Online“ (Freitag) vorliegt, heißt es: „Mit einer Digi-AfA (Sonder-AfA) für alle Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen, werden wir finanzielle Anreize setzen für den Umstieg auf die Wirtschaft 4.0.“

Um strukturschwache Regionen zu fördern, sollen außerdem Bundesfördermittel aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, die nicht abgerufen werden, nicht in den Bundeshaushalt zurückfließen. Dieses Geld wolle man künftig „bündeln und für Regionalprojekte in strukturschwachen Regionen einsetzen“, heißt es.

Alle Gewerbegebiete sollen "gigabitfähig werden"

Noch in dieser Wahlperiode, also bis zum Jahr 2021, soll außerdem die Internetanbindung für die Unternehmen verbessert werden. Angestrebt werde, „dass alle Gewerbegebiete in dieser Legislaturperiode gigabitfähig werden“.

Neu gegründete Unternehmen sollen von der monatlichen Voranmeldung der Umsatzsteuer befreit werden.

In einer Neuauflage des Bürokratieabbaugesetzes sollen die Statistikpflichten für Unternehmen verringert und die Aufbewahrungspflichten für Steuerunterlagen verkürzt werden.