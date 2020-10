Streitfall „Seute Deern“: Die Dreimastbark wird abgewrackt, für einen Ersatz stehen 46 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung – dabei gäbe es laut dem Bund der Steuerzahler eine günstigere Alternative. (Christina Kuhaupt)

Ein historischer Holzsegler, der durch ein Stahlschiff ersetzt werden soll. Ein Werbeturm, der kaum zu sehen ist. Eine Brücke, die ins Nichts führt. Eine Klage, die von Anfang an aussichtslos ist. Ein millionenschwerer Neubau, der seit sieben Jahren leer­ steht. Zwölf Tatorte in Niedersachsen und einen in Bremerhaven listet der Bund der Steuerzahler (BdSt) in seinem neuen Schwarzbuch über die Verschwendung öffentlicher Gelder auf. „Und die sind nur die Spitze des Eisbergs“, beklagte der Landesvorsitzende Bernd Zentgraf am Dienstag in Hannover.

„Die Fehlleitung von Steuergeldern ist ein gravierendes Problem. Regierungen und Parlamente müssen sich gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten diesem Problem stellen“, mahnte Zentgraf mit Blick auf die finanziellen Probleme durch die Corona-Krise. Dabei forderte er auch, die Verantwortlichen in den Amtsstuben schärfer ins Visier zu nehmen.

Mehr zum Thema Kommentar zum Schwarzbuch Kontrolle bei der Verschwendung von Steuergeldern fehlt Fremdes Geld lässt sich leichter ausgeben als eigenes. Das zeigt sich auch bei der Verschwendung ... mehr »

Als besonders krasses Beispiel knöpfte sich die Organisation das Hin und Her um die „Seute Deern“ in Bremerhaven vor. Nachdem Bremen und die Seestadt einen „konstruktiven Totalschaden“ der hölzernen Dreimastbark konstatiert und sich für ein Abwracken ausgesprochen hatten, tauchten vor einem Jahr über Nacht plötzlich 46 Millionen Euro Bundesmittel für einen Nachbau des Schiffs auf. Diesem „süßen Gift für Seglerromantik“, wollten an der Weser denn auch nicht alle widerstehen, rügte der BdSt mit Blick auf Pläne, das Geld jetzt in einen Stahlnachbau der „Najade“ zu pumpen. Für Zentgraf leider ein bekanntes Muster: Zuschüsse von Dritten seien der „Treibsand für Verschwendung“, denn „mit fremden Geld ist man gerne freigiebig“.

Eine preiswerte Alternative lieferte der Vorsitzende gleich mit: Man könne doch besser die „Schulschiff Deutschland“ von Vegesack in den Museumshafen der Seestadt verlegen. „Warum sollte man Millionen für die Kopie eines US-Segelschiffs vergeuden, wenn es auch ein günstigeres, nicht minder historisch bedeutsames Bremerhavener Original sein könnte?“ Die „Schulschiff Deutschland“ war 1927 in einer Werft in Geestemünde vom Stapel gelaufen.

Als Erfolg verbuchte der BdSt die Verhinderung des „goldenen Handschlags“ für Delmenhorsts Stadtbaurätin Bianca Urban. Diese sollte Anfang des Jahres abgewählt werden – mit Versorgungsansprüchen von 327.000 Euro für die restliche Amtszeit von vier Jahren. Dieser Vorgang wurde gestoppt, da die dafür benötigte 75-Prozent-Mehrheit nicht mehr stand. Die Fraktionen von FDP/Unabhängigen und den Grünen hatten Zweifel bekommen. Jetzt arbeitet Urban weiter im Rathaus – laut Zentgraf allerdings als „Frau ohne Unterleib“, nämlich als Führungsperson ohne nachgeordnete Fachbereiche. „Das ist ein Unding.“

Heftige Kritik hagelte es auch für den Neubau des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig. Sieben Jahre nach seiner Fertigstellung ist dieser immer noch nicht bezogen. „Selten wurde Steuergeld so hartnäckig verschwendet“, schimpfte Zentgraf. Allein an Unterhaltskosten etwa für Lüften und Wartungsarbeiten fallen jährlich 92.000 Euro an. Ursprünglich hatte man für den Büro- und Laborkomplex mal 14,5 Millionen Euro veranschlagt, inzwischen ist die Summe auf 24 Millionen Euro angewachsen. Jetzt soll die Inbetriebnahme laut Zentgraf im Sommer 2021 erfolgen – weil man erst noch Möbel und Computer ausschreiben müsse. „Das hätte man doch schon längst parallel machen können.“ Der Vorsitzende hat inzwischen auch den Bundesrechnungshof eingeschaltet.

Sanierung von Brücke in Gifhorn gerügt

In Gifhorn rügte der Steuerzahlerbund die aufwendige Sanierung der bei den Bürgern kaum bekannten Napoleonsbrücke in einem Waldstück. Statt eines einfachen Erhalts des denkmalgeschützten Bauwerks wählte die Stadtverwaltung eine „Erlebnisvariante“. Um die Brücke vorschriftsmäßig begehbar zu machen, brachte man zusätzlich zum historischen Geländer einen leicht höheren Fußgängerschutz an. Dass der überquerte Bach fast ausgetrocknet ist und direkt neben der Brücke ein befestigter Weg verläuft, spielte keine Rolle. „200.000 Euro für eine Brücke, die keiner kennt und niemand braucht“, beschreibt die Organisation die teuren Folgen.

„Wenn der Staat von seinen Bürgern Steuermoral verlangt, dann ist er selbst eine Ausgabenmoral schuldig. Er kann nicht einfach mit dem Geld seiner Bürger aasen“, betonte Zentgraf. Auch Steuerverschwendung sei kein Kavaliersdelikt. Deshalb müsse man die Verantwortlichen in den Amtsstuben in finanziellen Regress nehmen können sowie disziplinar- und auch strafrechtliche Schritte gegen sie einleiten. Wenn nötig, müsse man auch die entsprechenden Gesetze dafür ändern.

So könne man auch „teure politische Signale“ wie in Einbeck verhindern: Trotz der eindeutigen Warnung des städtischen Justiziars entschloss sich der Verwaltungsausschuss der Stadt zur Klage gegen eine geplante 380-kV-­Höchstspannungsleitung. Es kam, wie es der Experte prophezeit hatte: Das Bundesverwaltungsgericht schmetterte im April 2019 die Klage als unbegründet ab. Die Stadt musste die Kosten des aussichtslosen Verfahrens tragen: 13.251,31 Euro. Ein halbes Jahr später scheiterte Einbeck mit dem Versuch, sich den Schaden bei den Verursachern, nämlich den Beigeordneten des Verwaltungsausschusses, zurückzuholen. Ausgerechnet dieses Gremium hätte einem Regress zustimmen müssen, was es – wenig überraschend – aber nicht tat. „Lokalpolitiker sitzen hier über sich selbst zu Gericht“, beklagte Zentgraf am Dienstag. „Der Schaden bleibt bei den Bürgern hängen.“

Zu den teuren Possen gehört eine zweite S-Bahn-Station in Springe am Deister – gerade mal 1000 Meter vom derzeitigen Bahnhof entfernt. Nach 90 Sekunden müssten die abfahrenden Züge wieder stoppen. Die Kosten betragen sieben Millionen Euro.

Mehr zum Thema Bremen und Bremerhaven teilen sich Kosten Teurer Abschied von der „Seute Deern“ Im April 2021 wird vom Segelschiff „Seute Deern" nichts mehr zu sehen sein. Das sieht der Zeitplan ... mehr »

Gar nicht lustig fand der BdSt, dass die Stadt Goslar beim Verkauf eines Grundstücks gleich mehrere gravierende Fehler gemacht hatte: Der vermeintlich lukrative Deal entwickelte sich zum finanziellen Desaster. Die Verwaltung hatte sich nämlich zur Beseitigung der Altlasten wie Asbest auf dem Gelände verpflichtet, ohne mögliche Risiken abzusichern. Und tatsächlich explodierten die dafür veranschlagten Kosten – von 900.000 Euro auf 4,1 Millionen Euro. Damit nicht genug: Weil sich die Stadt die Kaufsum­me vorzeitig ausbezahlen ließ, verzichtete sie auch noch auf das vereinbarte Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Gesamtschaden für den Steuerzahler: 2,8 Millionen Euro.