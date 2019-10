Lars Klingbeil (l-r), Generalsekretär der SPD, Malu Dreyer (M.l.), kommissarische SPD-Vorsitzende, und Dietmar Niethan, SPD-Schatzmeister, stehen auf der Bühne während der Bekanntgabe des Ergebnisses des Mitgliedervotums. (Bernd Von Jutrczenka/dpa)

Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz wird in einer Stichwahl entschieden. Im zweiten Wahlgang des Mitgliederentscheids treten Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz gegen Nordrhein-Westfalens früheren Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, wie die Partei am Samstag mitteilte.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 53 Prozent. Formal gewählt wird die neue Doppelspitze auf einem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember. (jfj/dpa)