Die Bremische Bürgerschaft. (Carmen Jaspersen/dpa)

Landtage leiden unter Bedeutungsverlust. Das liegt nicht allein daran, dass sie bei Entscheidungen auf EU-Bund-Landes-Ebene außen vor bleiben und Kompetenzen verlieren. Eine Ursache scheint auch die Mittelebene zu sein, für die bei Bürgern mehr und mehr das Interesse abhandenzukommen scheint. Die bescheidene Wahlbeteiligung spricht Bände.

Wer die ganze Welt live und in Farbe auf sein Smartphone holen kann, lässt sich offenbar vom ganz Großen und ganz Kleinen leiten – von der Welt- und Bundespolitik auf der einen und den Neuigkeiten im eigenen Ortsteil auf der anderen Seite. Für das Dazwischen, politische Entwicklungen auf Stadt- und Landesebene, ist oft nur noch wenig Aufmerksamkeit übrig.

Was tun? Schwierig. Was nicht tun? Es sich in der Lage gemütlich machen, die moralisch unbequem, aber praktisch erträglich ist. Verantwortung kann schließlich auch lästig sein. Wer ernstlich nicht an Kompetenzen und damit an Bedeutung verlieren will, muss sich schon mit Eifer dagegen wehren. Falls die Landtage das bereits tun, führen sie einen ausgesprochen stillen Kampf.