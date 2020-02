Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug angekündigt. (Christoph Soeder/dpa)

Nachdem CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer überraschend erklärt hatte, auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur verzichten zu wollen, äußerte der Bremer CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp Bedauern, aber auch Verständnis.

Der gebürtige Bremer Jürgen Trittin, der für die Grünen im Bundestag sitzt, schrieb bei Twitter: „Ob #Rezo im letzten Mai damit gerechnet hat, dass die Zerstörung der CDU aus ihr selbst organisiert wird?“ Trittin bezieht sich damit auf einen Beitrag des Youtubers Rezo, der im vergangenen Jahr mit einem kritischen Video gegenüber der CDU Schlagzeilen gemacht hatte.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bedauert, nicht als Kanzlerkandidatin und auch nicht erneut als Parteivorsitzende anzutreten. Aus dem Umfeld des CDU-Vorstands heißt es, Kramp-Karrenbauer habe nach ihren erklärenden Worten großen Applaus und Dankbarkeit erhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dankte Kramp-Karrenbauer auf Twitter für ihre Arbeit: „Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation. Es ist Annegret Kramp-Karrenbauers Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein.“ Spahn selbst gilt nun als einer der potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten.

CDU-Politiker äußern Unverständnis

Nicht alle Parteigenossen können die Entscheidung nachvollziehen. So hat CDU-Europapolitiker Elmar Brok mit Unverständnis auf den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert. „Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick und deswegen ist mir nur noch schlecht“, sagte Brok am Montag vor einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin.

Auch CSU-Chef Markus Söder äußerte sich bereits zu der Entscheidung von Kramp-Karrenbauer: „Ich habe großen Respekt für die Entscheidung von @akk – auch wenn es mir leidtut. Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen“, schrieb Söder am Montag auf Twitter. Er fügte hinzu: „Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der #CDU grundsätzlich zu klären.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach sieht den Rückzug als logische Konsequenz. Kramp-Karrenbauer attestiert er eine schlechte Führungsarbeit innerhalb der CDU. Auch Tiemo Wölken, SPD-Europapolitiker, bezeichnet die Entscheidung als „folgerichtig“.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) rechnet nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer damit, dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nach dem CDU-Vorsitz greift. „Jetzt muss Laschet den Vorsitz beanspruchen, sonst ist er ein Papiertiger“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Bundes-AfD befürwortet die Ankündigung von Kramp-Karrenbauer, sich zurückzuziehen. Der Bundessprecher Jörg Meuthen erklärte dazu: „Der heute angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom Parteivorsitz und von der Kanzlerkandidatur ist die unmittelbare und richtige Folge ihres unglücklichen Agierens."

Katja Kipping, Bundestagsabgeordnete für die LINKEN, führt das Scheitern von Kramp-Karrenbauer auf die Gleichsetzung von „linken Demokraten und rechten Faschisten“ zurück, welche bei der CDU vorherrsche.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, setzte den Rückzug der CDU-Chefin in einen direkten Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen. „Die CDU zeigt jetzt hoffentlich, dass sich eine christlich-demokratische Partei nicht von der rechtsextremen AfD am Nasenring durch die Arena ziehen lässt", schrieb sie bei Twitter.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Linder hat ein Statement für 14.30 Uhr angekündigt.