Demonstranten gestikulieren vor der US-Kapitol-Polizei auf dem Gang vor der Senatskammer im Kapitol. (Manuel Balce Ceneta / dpa)

Es sind Szenen, die man sich so nicht vorstellen konnte: Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch das US-Kapitol in Washington gestürmt. Politiker weltweit reagierten bestürzt auf die Bilder.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat besorgt auf die turbulenten Geschehnisse rund um das US-Kapitol in Washington reagiert. Maas schrieb am Mittwochabend auf Twitter: „Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten.“

Die Feinde der Demokratie würden sich über die „unfassbaren Bilder“ aus Washington freuen. Aus aufrührerischen Worten würden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und nun im Capitol. „Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen.“

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) — Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) January 6, 2021

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) twitterte: „Die Demokratie ist stärker! Und wichtiger als jeder einzelne, auch wenn er Präsident ist!“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat angesichts der eskalierenden Proteste von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump von „schockierenden Szenen in Washington, D.C.“ gesprochen. „Das Ergebnis dieser demokratischen Wahl muss respektiert werden“, schrieb der Norweger am Mittwoch auf Twitter.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat die Unruhen rund um das Kapitol in Washington scharf verurteilt. „Schändliche Szenen im US-Kongress“, twitterte Johnson am Mittwochabend. „Die Vereinigten Staaten stehen in aller Welt für Demokratie, und nun ist entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt.“

Johnson hatte immer seine „guten Beziehungen“ zum abgewählten US-Präsidenten Donald Trump betont, der seinerseits den Premierminister als „britischen Trump“ bezeichnet hatte. Johnson wird vorgeworfen, dass er Trumps Festhalten an der Macht nicht kritisiert hatte.

Bei einem Ansturm Hunderter Trump-Anhänger auf das Kapitol waren am Mittwoch auch Menschen in das Parlamentsgebäude eingedrungen, wie TV-Bilder zeigten.

Bei den Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington waren Demonstranten in die Senatskammer des Parlamentsgebäudes eingedrungen. US-Präsident Donald Trump hatte in einer Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.