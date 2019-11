Will die Verfolgung von Pöbeleien im Internet juristisch leichter ­verfolgbar machen: Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). (Björn Hake)

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) will die Strafverfolgung von Pöbeleien im Netz erleichtern. „Man sollte über die Antragserfordernis in solchen Fällen nachdenken, in denen die Beleidigung einer nicht mehr überschaubaren Vielzahl von Empfängern zugänglich gemacht wird – vor allem also über das Internet und soziale Medien“, sagte Havliza in einem Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Das Netz verbreitet solche Verbalattacken, und dort bleibt vieles auf unbestimmte Zeit hängen. Das ist nicht mehr eingrenzbar.“

Bisher können Staatsanwälte bei einer Beleidigung nur einschreiten, wenn der Betroffene die Tat auch anzeigt. Das sei im privaten Rahmen angemessen, weil man sich hinterher noch entschuldigen könne, meinte die Ministerin. Aber: „Wenn etwas so öffentlich verbreitet wird und man es überhaupt nicht mehr einfangen kann, muss man überlegen, die Voraussetzungen für eine Strafverfolgung zu vereinfachen.“

Die ehemalige Richterin sprach sich auch dafür aus, den Tatbestand der Bedrohung auf subtilere Formen der Einschüchterung auszuweiten. „Einen Satz wie ‚Ich bring dich um‘ nimmt man nicht immer unbedingt ernst. Aber Sätze wie ‚Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen‘ oder ‚Ich weiß, wo du wohnst‘, machen richtig große Angst“, erklärte Havliza. Damit wollten die Täter ein bestimmtes Verhalten erzwingen. „Wenn sich das gegen Politiker, Polizisten, Rettungskräfte, Kommunalbedienstete oder Ehrenamtliche, die sich für unsere Gesellschaft engagieren, richtet, ist das ein Frontalangriff auf unsere Demokratie. Das dürfen wir nicht hinnehmen.“ Laut Strafgesetzbuch ist derzeit nur die konkrete Androhung eines Verbrechens strafbar.