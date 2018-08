Die SPD hat den vermeintlichen Sündenfall längst begangen, regiert geräuschlos in Berlin und Brandenburg mit den Linken, in Thüringen sogar unter deren Führung. Extremistische Umtriebe sind aus allen drei Bundesländern nicht bekannt. Und längst üben sich die Kritiker rot-dunkelroter Bündnisse, die es auch in der SPD gibt, in Zurückhaltung. Erst recht, seit die SPD weit unter die 20-Prozent-Marke gerutscht ist und froh sein kann, wenn überhaupt noch irgendeine Koalition der Partei die Macht sichert.

Der CDU steht dieser schwierige Annäherungsprozess an die „bösen“ Linken erst noch bevor. Die emotional geführte Debatte in der Union, die der schleswig-holsteinische Ministerpräsident losgetreten hat, zeigt jedoch: Pragmatisch denkt dort nicht nur Daniel Günther. Klar, noch sind bei den Christdemokraten die Dogmatiker eindeutig in der Mehrheit, für die ein Bündnis mit den Linken ausschließlich des Teufels ist. Doch wer wie Günther einer Jamaika-­Koalition vorsteht, für den haben Exotenbündnisse ihren Schrecken verloren.

Wenn es die CDU in Kiel also schafft, mit Liberalen und den einst ebenso ungeliebten Grünen anständig zu regieren, warum, so Günthers nachvollziehbare Logik, soll es dann nicht auch in einem Bündnis mit den Linken klappen? Auch für die CDU wird die Luft schließlich dünner. Und wo Vormachtstellungen bröckeln, wo Volksparteien ihren Nimbus verlieren, werden bunte Bündnisse zur notwendigen Konsequenz. Schon jetzt gilt auf Länderebene: Fast alles ist möglich, wenn es denn die Wahlergebnisse erfordern. Insofern ist die von Günther angestoßene Debatte alles andere als überflüssig.

Die Fähigkeit, in der Politik zum richtigen Zeitpunkt strategisch zu denken, hat noch nie geschadet. Warum also sollte die CDU nicht überlegen, was sie denn tun würde, wenn gegen die Linken keine Koalition gebildet werden könnte? Wie unwahrscheinlich dann eine Totalverweigerung ist, hat das Beispiel Baden-Württemberg gezeigt. Dort ist die CDU seit gut zwei Jahren Juniorpartner der Grünen. Ein Bündnis, das auch einmal undenkbar war.