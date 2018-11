In Hitzacker soll das Dorf der Zukunft entstehen. Platz für Junge und Alte, Eingewanderte und Eingesessene, Arme und Reiche. Das erste Haus steht, doch es gibt Ärger. (Christian Platz)

Auf dem Acker, wo einmal das Dorf der Zukunft stehen soll, sind die Probleme ziemlich gegenwärtig. Ein Hügel am Rand von Hitzacker, unter verhangenem Himmel rammt Ralf Prahler sechs Schilder in den staubigen Boden, auf denen etwas von Lärm steht, Lügen und schlechter Nachbarschaft. Der Wind weht so stark, dass er dem Mann in Sandalen und Hemd Sand ins Gesicht wischt. Prahler könnte das gerade kaum weniger kümmern. Er kämpft gegen ein ganzes Dorf, da wird er wohl auch noch mit ein bisschen Gegenwind fertig.

Prahler streift auf und ab. Die Hände in die Hüfte gestemmt, tigert er an einem Absperrband entlang, das ihn von der anderen Seite des Ackers trennt. Rüber darf er nicht, Hausverbot. Sehen ihn die da drüben überhaupt? Zwei Caravans haben sie ihm vor die Nase geparkt, auch das noch. Gegenüber, auf der Baustelle an einem Maisfeld, würden sie Prahler am liebsten ausblenden. Kein Streit, nicht jetzt. Heute wollen sie feiern, es ist der Tag der offenen Tür. Endlich, sagen sie, geht es voran. Drei Jahre hat es gedauert, bis aus einer Idee das erste Lehmhaus wurde. Eine Ewigkeit, wenn man die drängendsten Fragen der Zeit lösen will.

Platzt die Vision einer offenen, solidarischen Gemeinschaft in Hitzacker? Unternehmer Ralf Prahler (r.) diskutiert an einem Absperrband mit künftigen Dorfbewohnern. Rüber darf er nicht, Hausverbot. (Christian Platz)

Sie werden schnelles Internet haben, ansonsten aber soll alles ein bisschen so werden wie früher auf dem Dorf: Die Jungen helfen den Alten, die Alleinstehenden den Familien. Im Kleinen ist das der Plan. Im Großen wollen sie in Hitzacker eine Gegenrealität schaffen. Alle gegen alle, Populisten spielen Einheimische gegen Zugewanderte aus, Politiker ziehen Zäune hoch: Das alles wollen sie nicht. Stattdessen fünfeinhalb Hektar Wendländer Wildwuchs, Mutterboden für eine solidarische Gemeinschaft.

Wo alternativ normal ist

Erst sollte das Dorf Neuropa heißen: neues Europa. Aber Neuropa, das klang für einige nicht nur etwas hochgegriffen, sondern auch wie eine merkwürdige Mischung aus Neurosen und Opa. Deswegen sprechen sie in Hitzacker nun lieber vom Dorf der Zukunft. Während alle von Landflucht reden, von abgehängten Gegenden und Gemeinden, in denen kein Bus mehr hält und Arztpraxen und Kindergärten schließen, soll das Dorfprojekt zeigen: Es geht auch anders. Dafür haben die künftigen Bewohner eine Genossenschaft gegründet, Geld gesammelt und einen Acker gekauft. Nun wollen sie die Nachbarschaft neu erfinden, doch seit Monaten gibt es Streit: mit den Nachbarn.

Freitagabend, draußen dämmert es, in einem Raum gegenüber vom Zukunftsacker brennt noch Licht. Alle weg, nur Ralf Prahler nicht. Über eine schmale Metalltreppe geht es hoch in sein Büro. Getriebeteile in den Regalen, gerahmte Urkunden an den Wänden. Seit mehr als 20 Jahren leitet Ralf Prahler, breite Schultern, das Handy in der Brusttasche, hier seinen Betrieb. Früher fertigte seine Firma vor allem Kugellager, heute Maschinen, die solche Teile herstellen. Prahler könnte zufrieden sein. Doch er sieht sein Lebenswerk in Gefahr.

Wenn Prahler vorbei an seinen Zimmerpflanzen durch das Fenster seines Büros schaut, dann sieht er da nicht die Lösung globaler Krisen, sondern einen Haufen linker Städter, die für Chaos sorgen. „Die kommen hierher mit ihren Städter-Lifestyle, ohne je eine Kartoffel gepflanzt zu haben, und denken sich: Jetzt sind wir mal so nett und entwickeln schön das Land.“ Prahler konnte ganz gut damit leben, als der Acker, auf dem nun eine Utopie wachsen soll, noch ein einfacher Acker war. Mit einem Öko-Dorf vor der Tür, befürchtet er, wird er seine Firma nicht mehr los und findet keinen Nachfolger. Also kämpft er gegen das Zukunftsdorf, für sein Erbe.

Ein guter Redner

„Im Grunde sind wir fertig, uns kann keiner mehr stoppen“, sagt Thomas Hagelstein. Er ist einer der Planer, und wenn er Zweifel haben sollte, dass aus seiner Vision mal wirklich ein Dorf wird, dann sieht man ihm sie nicht an. Bevor Hagelstein vor 20 Jahren ins Wendland zog, besetzte er Häuser in Hamburg. Heute hat er eine Lehmbaufirma und die ansteckende Zuversicht, die es für so ein Projekt wie das Zukunftsdorf braucht.

Hagelstein ist ein guter Redner. Wenn der Mann mit kantigem Gesicht und wallender Mähne seine Stimme hebt, um von Gentrifizierung in Großstädten und Basisdemokratie auf dem Land zu referieren, wähnt man sich sofort auf einer Kundgebung. Dabei sitzt Hagelstein gerade am Frühstückstisch seines Lehmhauses, das an einem Hang liegt, zehn Autominuten vom Zukunftsdorf entfernt. In seinem Rücken der wilde Garten, vor ihm Rührei und amerikanischer Kaffee. Hagelstein streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht und setzt an zu einem Grundkurs Wendland. Er sagt: „Alternativ ist hier nicht alternativ, sondern Mainstream.“ Als seine Frau Franziska einmal für Wochen in einem bulgarischen Gefängnis saß, weil sie versucht hatte, einen afghanischen Jungen zu seinem Bruder nach Deutschland zu bringen, überwies die halbe Nachbarschaft binnen weniger Tage viele Tausend Euro auf das Konto der Hagelsteins.

„Wenn man es irgendwo mit so einem Dorf probieren sollte, dann hier“, sagt Hagelstein. „In Hitzacker gibt es den richtigen Boden für so etwas.“ Großes im Kleinen, lokale Antworten auf globale Fragen, das gab es hier schon mal. Damals, als Atomkraftgegner und Alternative aus der ganzen Republik ins Wendland kamen, um die Castortransporte nach Gorleben zu verhindern. Tagsüber brannten Barrikaden auf den Schienen, abends Lagerfeuer. Im Wendland suchten Städter den Aufstand und fanden Gemeinschaft. Viele blieben. Und mussten in den Jahren darauf irgendwie mit den konservativen Bauern und der Dorfelite auskommen.

"So ein Widerstand war nicht absehbar"

Heute sieht man in Hitzacker keine Flaggen von Nationen oder Fußballklubs in den Vorgärten der Einfamilienhäuser wehen, sondern gelbe Fahnen mit der Anti-Atomkraft-Sonne. Die Protestler von damals haben Hofläden und Ateliers, machen Politik im Stadtrat oder irgendwas mit Yoga. Die Zeit, in der sich die Alteingesessenen mit den zugezogenen Atomgegnern stritten, schien lange vorüber. Und dann kam das Dorf. Die Alten gegen die Neuen, mal wieder. Kaum war das Projekt vorgestellt, kursierten Unterschriftenlisten gegen das Dorf. In der Kritik mischten sich Ärger auf die Alternativen und Ablehnung der Flüchtlinge, die ins Dorf ziehen sollen.

Thomas Hagelstein lehnt am Rahmen der Gartentür und schüttelt den Kopf. „So ein Widerstand war nicht absehbar“, sagt er und steckt sich eine Zigarette an. „Dieses Theater haben wir nicht erwartet.“ Hagelstein tippelt und tänzelt über die Terrasse, seine Energie, das spürt man jetzt, kann auch in Ungeduld kippen. „Wir hätten schon vor einem Jahr da sein können, wo wir jetzt sind“, sagt Hagelstein. Er würde sich am liebsten durchgängig darum kümmern, wie in Entscheidungsprozessen kein Genosse übergangen wird und sich das Dorf selbst versorgen kann, zukunftsweisendes Zeug, aber selbst im Wendland warten vor der Utopie Bebauungspläne und Lärmgutachten.

Mit etwas Abstand betrachtet gibt es zwei Probleme mit dem Zukunftsdorf: Die Genossenschaft will etwas bauen, das nach dem aktuellen Bebauungsplan aus den 90er-Jahren nicht vorgesehen ist, weshalb der Plan geändert werden muss. Das ärgert die Anwohner, die dachten, sie würden an einem Feldweg oder einer ruhigen Sackgasse wohnen, nicht neben einer Durchfahrtsstraße zu einem Parkplatz. So planen es aber die Genossen, die einen Ort brauchen, an dem sie ihre Autos abstellen können. Denn das Dorf selbst soll autofrei bleiben. Das zweite Problem: Das Gewerbegebiet nebenan ist zu laut, vor allem die Lüftungsanlage eines Metallverarbeiters, Prahlers Nachbar, stört die Genossen. Inzwischen ist der Streit eskaliert, und zwei Unternehmen drohen, den Standort zu verlassen. Das eigentliche Problem aber liegt woanders: In Hitzacker betrachtet niemand den Streit mit etwas Abstand.

Viele Vorwürfe, wenig Verständnis

„Eigentlich geht es in diesem ganzen Streit gar nicht um den Lärm, das wird nur vorgeschoben“, sagt Franziska Hagelstein. „Da kommt einfach etwas Neues, und die Gewerbetreibenden können nicht absehen, was das für sie bedeutet.“ Thomas Hagelstein nickt heftig. Er hat keine Lust mehr, sich mit dem Streit zu beschäftigen. Was zählt, sagt Hagelstein, das seien die Fakten, die man geschaffen habe. Die Fakten sind aus Lehm und Holz und stehen in einer Grube: das erste Haus. Alle sechs Wochen soll das Dorf nun wachsen, die Genossen bauen mit, zwölf Häuser bis Mitte 2019, das ist der Plan, den sie beim Tag der offenen Tür feiern wollen.

Aufgeregtes Gewusel auf dem Acker. Funktionsjackenträger schieben sich zu Reggae, der aus Lautsprechern rieselt, durch die Zimmer des Musterbaus, vorbei an unverputzten Wänden, an denen Bambusrohre über Lehmziegeln kleben. Junge Familien sind da, aber auch solche, die schon alternativ waren, als Tschernobyl noch für nicht mehr stand als eine Stadt im Norden der Ukraine. Es sind nur wenige Flüchtlinge gekommen, und die Familien, die da sind, wissen nicht, ob sie überhaupt in Deutschland bleiben dürfen. Sie versuchen, regelmäßig an den Sitzungen der Genossenschaft teilzunehmen, aber aktuell haben sie andere Sorgen, als über Fernwärme zu debattieren.

Auf Klappstühlen und Festzeltbänken sitzen Menschen in ihre Wollschals gewickelt, die Christa heißen, Helmut, Käthe und Matthias. Die Genossen kommen aus Berlin, Hamburg, Hannover. Sie sind pensionierte Pastoren, Ingenieure, Lehrer. Sie diskutieren viel miteinander, auch an diesem Nachmittag, aber grundsätzlich haben sie ähnliche Ansichten, ähnliche Motive. Sie alle suchen auf dem Land etwas, was ihnen die Stadt nicht mehr gibt: Gemeinschaft, Freiraum. Die Menschen, das ahnt man, die in Hitzacker die Nachbarschaft verändern wollen, werden sich gut verstehen. Aber gelingt ihnen das auch mit den Nachbarn, die anders auf die Welt blicken als sie? Gelingt es ihnen, miteinander auszukommen, Kompromisse zu finden?

Über dem Acker sind Gewitterwolken aufgezogen, und Ralf Prahler steht noch immer da, wo er schon vor Stunden stand, am Absperrband. Einige Genossen haben sich zur Diskussion aufgereiht, viele Vorwürfe, wenig Verständnis, auf beiden Seiten. Dann reicht es einer Genossin, im Gehen murmelt die Frau: „Wie sollen wir das hier bloß einmal befrieden?“ Sie seufzt und verschwindet hinter der Barrikade aus Caravans.