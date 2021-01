Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Pressekonferenz nach den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen. (Michael Kappeler / dpa)

Das ist alles andere als glatt gelaufen. Vor den Gesprächen zwischen dem Kanzleramt und den Ministerpräsidenten hat es am Dienstag erweiterten Diskussionsbedarf gegeben. Anders als ursprünglich geplant, mussten die Beratungen um mehr als drei Stunden nach hinten verschoben werden; es gab vor allem Uneinigkeit über schärfere Bewegungs- und Kontaktbeschränkungen.

Letztlich hat man sich geeinigt: auf den verlängerten Lockdown, auf noch weniger Kontakte und einen engeren Bewegungsradius dort, wo es nötig ist. Schulen und Kitas bleiben geschlossen – Gesundheitsschutz schlägt Teilhabe.

Also alles wieder ein einziges Politiker-Gehakel? Gemach. Dass in Deutschland über Entscheidungen von großer Tragweite hart gestritten wird, ist auch ein Zeichen lebendiger Demokratie. Natürlich wäre es angenehmer, wenn der Staat einfach sagen könnte, wo es langgeht. Aber der Staat, das sind letztlich alle Bürger und ihre politischen Vertreter.

Dass in deren Entscheidungen die Argumente und Erfahrungen der ganzen Gesellschaft einfließen – und dass darüber gestritten wird, ist richtig. Es ist erkennbar, dass keiner der Beteiligten es sich leicht macht. Bürgermeister Andreas Bovenschulte weist völlig zu Recht darauf hin, dass die bundesweite Situation wichtiger ist als die einzelner Länder.

Noch sind die Infektionszahl und leider auch die Zahl der Verstorbenen viel zu hoch, um bei der Bekämpfung des Virus lockerzulassen. Für jeden Bürger, jede Bürgerin sind diese Monate eine fundamentale Herausforderung. Und weiß Gott nicht alle Entscheidungen sind genau richtig. Aber so wie aktuell im Beruf, in der Familie und im Alltag alles durch den Corona-Filter gesiebt werden muss, so passiert das auch in den Staatskanzleien und im Kanzleramt.

Mittlerweile wird gegen Corona geimpft. In den kommenden Wochen und Monaten könnte das Leben wieder leichter werden, freundlicher. Es wird dann vielleicht nicht die schlechteste Erfahrung gewesen sein, dass sich die politischen Vertreter dieses Landes als lernfähiges System verstanden haben, dass sie Entscheidungen bedacht, gefällt und Fehler revidiert haben.