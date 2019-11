Die Förderung von Erneuerbaren Energien - hier Windkrafträder - trägt zu den hohen Stromkosten bei. (INGO WAGNER)

Was haben der Kauf eines Blumenstraußes und eine Hotelübernachtung gemeinsam? Beides enthält sieben Prozent Mehrwertsteuer. Schaut man sich mit dieser Erkenntnis den Strompreis mit 19 Prozent an, kommt man ins Grübeln. 1968 wurde ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Dinge des „grundlegenden Bedarfs des täglichen Lebens“ eingeführt. Zweifelsfrei handelt es sich bei Strom darum.

Noch grotesker wird es, wenn man den Zusammenhang zur Klima- und Energiepolitik herstellt. Der Strompreis wurde in den vergangenen 20 Jahren mit etlichen Bestandteilen belegt, die den Umbau zu einem ökologischen Energiesystem finanzieren. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Alle Aktivitäten sind zu begrüßen, die das Klima verbessern. Alle sieben der heute bestehenden staatlichen Bestandteile – wie zum Beispiel die EEG-Abgabe (Erneuerbare Energien) – werden zusätzlich mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt. Die Steigerung dieser Bestandteile gegenüber dem Jahr 1998 um knapp 300 Prozent auf mehr als die Hälfte des Strompreises hat diesen inzwischen für Verbraucher nahezu verdoppelt. Die Energiebranche tut das maximal Mögliche, um den ökologischen Umbau verantwortungsvoll voranzutreiben. So sind trotz des Umbaus im gleichen Zeitraum die Preise für Erzeugung, Transport und Vertrieb von Strom um rund elf Prozent, also rund 0,5 Prozent pro Jahr und damit geringer als die Teuerungsrate, gestiegen.

1999 wurde die Stromsteuer eingeführt. Energie wurde verteuert, um das Bewusstsein für Stromsparen zu schärfen. Die Einnahmen fließen zu 90 Prozent in die Rentenkasse – plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Verursachungs- und generationengerecht ist das nicht. Rechnet man beide Effekte – sieben Prozent Mehrwertsteuer und Abschaffung der Stromsteuer – zusammen, ergibt sich eine Entlastung von über 15 Prozent auf den heutigen Strompreis, für einen Durchschnittshaushalt spürbare 135 Euro im Jahr. Ohne Entlastungen wird Deutschland vermutlich im Jahr 2020 das Land mit den teuersten Strompreisen der EU sein.

Der Ruf nach Steuervorteilen ist immer einfach und populär. Sowohl mit Blick auf die Energiewende und deren Akzeptanz für dieses wichtige Generationenprojekt als auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft scheint es wirklich überfällig, dass bei diesem Kraftakt für alle Beteiligten alle einem Strang ziehen: die Energiebranche, die Verbraucher – aber eben auch die Legislative mit jetzt notwendigen Steuerreformen zugunsten der Verbraucher. Ach ja, frischer Trüffel wird auch mit sieben Prozent besteuert ...

ist Vizepräsident des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin und Geschäftsführer der Osterholzer Stadtwerke. Diese sind mehrheitlich im kommunalen Besitz.