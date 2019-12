Zum Jahreswechsel wird für Millionen Haushalte in Deutschland der Strom teurer. Nach Angaben des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox haben 506 der 820 örtlichen Stromversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich sechs Prozent angekündigt. Die Preiserhöhungen der Grundversorger fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus. (Bachmann/DPA)

Für viele Bundesbürger dürfte es in diesen Tagen ganz angenehmen sein, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, zumindest mit der nahen. Das neue Jahr bringt nämlich allerlei Verheißungen mit sich. „Die meisten Verbraucher werden mehr Geld im Portemonnaie haben“, prognostiziert daher der Konjunkturexperte Torsten Schmidt vom RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung. Die wichtigsten Änderungen:

Kinderfreibetrag: Eltern können sich zusätzlich über die Erhöhung des Kinderfreibetrags freuen. Er steigt um 192 Euro auf 5172 Euro, für Eltern ist dieser Betrag ihres Einkommens pro Kind und Jahr steuerfrei. Das Finanzamt rechnet aus, ob Eltern finanziell besser mit dem Kindergeld – das 2020 nicht erhöht wird – oder mit dem Kinderfreibetrag fahren. Vor allem bei höheren Einkommen ist die steuerliche Entlastung meist günstiger.

Reichensteuer: Auch Gutverdiener sparen 2020 Steuern. Die Reichensteuer – ein Steuerzuschlag von drei Prozent – fällt im neuen Jahr bei Ledigen nämlich erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 270 501 Euro an (bisher: 265 327 Euro), bei Verheirateten sind es künftig 541 000 Euro.

Mehrwertsteuer: Um kleinere Beträge, aber dafür um die Beseitigung eines langjährigen Ärgernisses für Frauen geht es bei der Änderung der Mehrwertsteuer. Auf Tampons, Binden und andere Artikel zur Monatshygiene werden künftig nicht mehr 19, sondern nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer erhoben. Ob die Artikel dadurch tatsächlich billiger werden, bleibt abzuwarten: Die Preise macht letztlich der Handel. Die ermäßigte Mehrwertsteuer gilt künftig übrigens auch für E-Books, E-Paper und elektronische Zeitschriften.

Arzttermine: Viele Patienten leiden darunter, dass sie lange auf einen Termin beim Arzt warten. Das soll sich ändern. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen künftig nicht nur – wie bisher – innerhalb von vier Wochen Termine bei Fach-, sondern jetzt auch bei Haus- und Kinderärzten vermitteln. Allerdings gibt es keinen Anspruch darauf, einen Termin bei einem bestimmten Arzt zu bekommen. Die Servicemitarbeiter sind ab Januar bundesweit 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche unter der Notdienstnummer 116117 erreichbar. Bei Akutfällen sollen sie zudem dafür sorgen, dass Patienten schnell in Arztpraxen, Notfallambulanzen oder Kliniken unterkommen.

Zahnersatz: Ab Oktober steigen die Zuschüsse für Brücken, Kronen und Prothesen von 50 auf 60 Prozent, mit regelmäßig geführtem Bonusheft sogar auf bis zu 75 Prozent.

Masern: Ab März besteht in Deutschland eine Impfpflicht gegen Masern. Nicht geimpfte Kinder (man muss beide Impfungen nachweisen) dürfen nicht in Kitas aufgenommen werden, ungeimpftes Personal darf nicht in Kitas, Schulen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten. Eltern, deren Kinder bereits vor dem 1. März eine Schule oder Kita besuchen, müssen die Impfung bis spätestens

31. Juli 2021 nachweisen. Tun sie das nicht, droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Rentenalter: Die Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt um einen weiteren Monat. Versicherte, die 1955 geboren sind, können mit 65 Jahren und neun Monaten regulär ohne Abschläge in Rente gehen. Für die Jahrgänge 1964 und jünger wird die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren liegen.

Betriebsrente: Rund vier Millionen Betriebsrentner werden ab Januar 2020 finanziell entlastet. Bis zu einem monatlichen Freibetrag von 159,25 Euro werden keine Krankenkassenbeiträge mehr auf die Betriebsrente fällig. Oberhalb des Freibetrags muss aber der volle Satz gezahlt werden, der im Moment im Bundesdurchschnitt bei 15,5 Prozent liegt. Am stärksten profitieren Senioren, die eine Betriebsrente zwischen rund 155 und 320 Euro im Monat beziehen, für sie halbiert sich der Krankenkassenbeitrag. Für niedrigere Betriebsrenten wird schon heute kein Beitrag fällig. Da das Gesetz erst im Dezember verabschiedet wurde, werden die Abzüge im Januar noch so hoch sein wie im Dezember 2019. Die zu viel gezahlten Beträge werden aber rückwirkend von den Kassen erstattet.

Arbeitslosengeld: Der Zugang zum Arbeitslosengeld I wird erleichtert. Bisher musste man in zwei Jahren mindestens zwölf Monate Beiträge nachweisen können, nun hat man 2,5 Jahre Zeit.

Kinderzuschlag: Die Leistung wurde eingeführt, damit Eltern mit niedrigen Einkommen nicht wegen ihrer Kinder Hartz IV beantragen müssen. Bis zu 185 Euro im Monat gibt es pro Kind. Ab 2020 fällt die obere Einkommensgrenze weg, bis zu der es den Kinderzuschlag gibt. Der Betrag, den die Familienkasse zahlt, reduziert sich mit steigendem Einkommen schrittweise.

Wohngeld: Menschen mit geringem Einkommen sollen künftig stärker bei den Wohnkosten entlastet werden. Ab Januar steigt das Wohngeld, hinzu kommt: 180 000 Haushalte sind nun erstmals wohngeldberechtigt. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete gezahlt. Auch Eigentümer, die ihre Wohnung selbst nutzen, sind unter Umständen anspruchsberechtigt. Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach Haushaltsgröße, Einkommen und Miete oder Belastung, wenn es sich um Eigentum handelt.

Strom und Gas: Millionen Menschen müssen damit rechnen, dass sie im kommenden Jahr mehr Geld für Strom und Gas bezahlen müssen. Die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms steigt auf 6,756 Cent pro Kilowattstunde. Geben die Versorger das weiter, erhöht sich bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden die Stromrechnung um 16,71 Euro im Jahr. Zudem steigen auch die Netzentgelte, die Netzbetreiber für die Durchleitung des Stroms verlangen. Nach Recherchen des Vergleichsportals Check24 müssen 3,8 Millionen Verbraucher mit steigenden Strom- und 930 000 Gaskunden mit erhöhten Gaspreisen rechnen.

Umweltprämie: Interessenten von Elektroautos können sich auf höhere Förderprämien freuen. Bis zu einem Nettolistenpreis von 40 000 Euro soll der Umweltbonus von 4000 auf 6000 Euro steigen. Bei Fahrzeugen mit einem Kaufpreis bis 65 000 Euro wird der Zuschuss auf 5000 Euro erhöht. Bei Plug-in-Hybriden soll der Zuschuss auf 4500 (Neupreis bis 40 000 Euro) beziehungsweise 3750 Euro (Neupreis 40 000 bis 65 000 Euro) steigen. Die angepasste Förderrichtlinie soll „so bald wie möglich in Kraft treten“.

Bußgelder: Autofahrer sollten sich im neuen Jahr tunlichst noch stärker an die Verkehrsvorschriften halten als jetzt schon. Die Bußgelder für Verkehrsverstöße steigen. Beispiel: Wer unerlaubt auf dem Bürgersteig parkt, zahlt 55 statt 20 Euro.