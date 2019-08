Joseph Maguire wird das Amt des US-Geheimdienstkoordinators geschäftsführend ab dem 15. August übernehmen. (APPLEWHITE/DPA)

In der Regierung von Präsident Donald Trump gibt es neuen Wirbel um das Amt des US-Geheimdienstkoordinators. Trump gab am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt, dass der derzeitige Direktor des Terrorabwehrzentrums, Joseph Maguire, das Amt geschäftsführend ab dem 15. August übernehmen werde. Kurz zuvor hatte er mitgeteilt, dass die stellvertretende Geheimdienstkoordinatorin Sue Gordon ihren Posten niederlegen wird. Ein Brief Gordons an Trump legt nahe, dass sie nicht freiwillig ging.

Gordon musste mit einem Rauswurf rechnen, seit die „New York Times“ am vergangenen Freitag berichtet hatte, der Präsident traue der Karriere-Beamtin nicht über den Weg. Donald Trump Junior wurde auf Twitter noch deutlicher. Gordon repräsentiere die alten Seilschaften um Barack Obamas ehemaligen CIA-Direktor John O. Brennan, die seinen Vater mit der Russlandaffäre zu Fall bringen wollten. „Es gibt Gerüchte, dass sie ganz dicke mit Brennan und dem ganzen Clown-Kader ist.“

Als einen persönlichen Affront musste Gordon auch die Entscheidung Trumps empfinden, ihr nicht zu erlauben, das tägliche Geheimdienstbriefing im Oval Office vorzutragen. Diese Aufgabe nimmt normalerweise der Director of National Intelligence (DNI) wahr, dessen Position mit dem Rücktritt von Dan Coats am 25. Juli vakant geworden war. Eine Sprecherin der Geheimdienst-Behörde wollte nicht kommentieren, was sich im Weißen Haus zugetragen hat. Gordon analysierte die Lage und kam zu dem Schluss, dass sie aufgrund der Gesetzeslage keine Chance habe, das Amt des zurückgetretenen DNI vorübergehend ohne den Segen des Präsidenten zu übernehmen. „Weil Sie sich ein neues Führungsteam an der Spitze wünschen“, erklärte die überparteilich hoch angesehene Gordon am Donnerstag, „trete ich von meiner Position zurück“. Wie eine Mahnung betonte Gordon in ihrem Rücktrittsschreiben an Trump die Bedeutung professioneller Geheimdienste. „Sie sollten wissen, dass unsere Leute unsere Stärke ausmachen, und dass sie weder Sie noch die Nation jemals im Stich lassen werden.“ Gordon scheidet nun zusammen mit ihrem früheren Chef aus.

Kenner der US-Geheimdienste sprechen von einem „Brain Drain“, einem schweren Kompetenzverlust an der Spitze der US-Geheimdienste. Coats verfügte über Jahrzehnte an internationaler Erfahrung, während Gordon ein enzyklopädisches Wissen nachgesagt wird. „Diese Verluste an Führung in Verbindung mit einem Präsidenten, der entschlossen ist, jeden loszuwerden, der es wagt, ihm zu widersprechen“, beklagte der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, „stellt einen der schwierigsten Momente für die Geheimdienste dar.“ Sein Kollege im Senat, der Republikaner Richard Burr, sprach ebenfalls von „einem erheblichen Verlust“. Der Senator hatte sich in den vergangenen Tagen vergeblich für Gordon starkgemacht.

Trump wollte Coats ursprünglich durch einen seiner stärksten Unterstützer im Kongress, den Texaner John Ratcliffe, ersetzen. Der Präsident stieß jedoch wegen der fehlenden Qualifikationen seines Kandidaten auf massiven Widerstand in den eigenen Reihen und ließ daher die Nominierung fallen. Der nun benannte Übergangsdirektor Joseph Maguire ist ein pensionierter Vizeadmiral. Während seiner Karriere führte er auch eine Eliteeinheit der US-Navy, er verfügt über viel Erfahrung im Sicherheitsbereich. Der ehemalige Stipendiat der Harvard-Universität wird das Amt des DNI kommissarisch am 15. August übernehmen.