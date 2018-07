Noch heute blicken viele Südafrikaner zu ihrem Freiheitskämpfer auf: Nelson Mandela hatte sein Volk hoffnungsvoll zurückgelassen. (DAI KUROKAWA/DPA)

Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption bestimmen den Alltag in Südafrika. Doch die Nation hat dem sozialen Grundübel den Kampf angesagt: Ein Geburtstagsgeschenk für Nelson Mandela.

Wenn Häftlinge wie Großmütter bunte Deckchen stricken und Radiomoderatorinnen wie Bandenmitglieder auf Motorrädern durchs Land ziehen, kann das nur einen Grund haben: Nelson-Mandela-Day. Was auch immer um den 18. Juli passiert und sich auf Südafrikas Nationalhelden beruft, geschieht zum guten Zweck. „Madiba“ hätte dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert – für die Nelson Mandela-Stiftung eine „einmalige Gelegenheit für alle Weltbürger, über sein Leben zu reflektieren und sein Erbe hochzuhalten“. So denken auch die Südafrikaner.

„Der eine da kann sich einfach nicht entscheiden“, berichtet die entrüstete Lehrerin dem Schulleiter. Auf die Frage, was er später einmal werden wolle, schrieb der Schüler: „Anwalt, Aktivist, Freiheitskämpfer, politischer Häftling, Präsident, Versöhner, Visionär und Ikone des 20. Jahrhunderts“. In der vordersten Reihe der Dorfschule sitzt aufmerksam, in eine Decke gehüllt, der junge Nelson Mandela. Der Cartoon des südafrikanischen Karikaturisten Zapiro ist ein Klassiker und erinnert am besten an das Wirken des Anti-Apartheid-Kämpfers. Vielschichtig und strahlend war der 2013 verstorbene Friedensnobelpreisträger. Es sind diese Eigenschaften, die auch auf seine neueste Zucht-Rose zutreffen, findet der Botaniker Keith Kirsten. Er traf Mandela 1993 bei einer Baumpflanzung im Township Alexandra und war begeistert von dem Mann, der ein Jahr später Südafrikas Präsident werden sollte. Um „Madibas Leuchtkraft“ einzufangen, züchtete er die orange scheinende „Mandela-Rose“.

Kaum kommt man in Südafrika dieser Tage an Mandela vorbei: Anlässlich des 100. Geburtstags erscheinen drei neue TV-Serien und zwei Bücher. Darin erzählen frühere Angestellte, Freunde und ehemalige Weggefährten über ihre Zeit mit dem Staatsvater. Südafrikas Zentralbank bringt zum Jubiläum neue Banknoten mit Mandelas Konterfei in Umlauf. Und unter dem Motto „Shave to Remember“ sind Südafrikaner aufgerufen, sich Mandelas markanten Scheitel aus Jugendjahren schneiden zu lassen – Männer wie Frauen.

Doch wieso der Mandela-Hype? In keinem anderen Land wird ein ehemaliger, demokratisch gewählter Anführer so verehrt wie in Südafrika. Die Antwort steckt vielleicht in Mandelas zweitem Vornamen Rolihlahla. Übersetzt bedeutet er so viel wie „Am Ast eines Baums rüttelnd“ – oder eben „Unruhestifter“. Seinem Geburtsnamen blieb Mandela immer treu, wenn es um Menschenrechte und Gleichberechtigung ging. Auf eine ländliche Kindheit, geprägt von Speerkämpfen und Ziegenhüten, folgte ein turbulenter Start ins Stadtleben: Mandela landete in den South Western Townships (Soweto), bis heute Südafrikas größte Armensiedlung. Dort engagierte er sich zum ersten Mal politisch. Er begann ein Jurastudium. 1942 trat er dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) bei und gründete dessen Jugendliga. Als sechs Jahre später die Nationale Partei (NP) an die Macht kam, wurde die Apartheid zur Regierungsagenda. Nelson Mandela nahm den bewaffneten Kampf gegen das Regime auf. Die Rassisten brandmarkten ihn als Terrorist und verurteilten ihn zu lebenslanger Haft.

„Bei unserem Gerichtsprozess traf ich ihn zum ersten Mal persönlich“, erzählt Dennis Goldberg, der 1962 an Mandelas Seite verurteilt wurde „Er nannte mich Junge, denn ich war 15 Jahre jünger als er, und ich nannte ihn Nel. Es war eine warme, freundschaftliche Beziehung, wenngleich ich ihn für seine Führungsrolle respektierte.“ Ende der 80er-Jahre wuchs der Druck auf das weiße Regime, 1990 kam Mandela frei. Erst jetzt begann die Zeit, die „Madiba“ zum Helden aller Südafrikaner machen sollte, weiß und schwarz. Denn statt Rache zu üben, suchte Mandela den Kontakt zu seinen früheren Unterdrückern. Er trank Tee mit der Witwe des Apartheid-Begründers Hendrik Verwoerd, besuchte seinen ehemaligen Gefängniswärter und ging in Gottesdienste der Niederländisch-Reformierten Kirche, die offen die Rassentrennung propagierte. Als er 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, nahm er seine politischen Erzrivalen mit in eine Nationale Einheitsregierung. Einige sahen die Verbrüderung mit Skepsis. Jahre später wetterte Simbabwes Ex-Diktator Robert Mugabe: „Mandela wollte nichts dringender als Freiheit und vergaß dabei, weshalb er im Gefängnis saß.“ Doch Mandela stellte bei seiner Antrittsrede klar, dass er der Präsident aller Südafrikaner sein wollte und unterstrich dies mit historischen Worten: „Nie, nie und niemals wieder soll in diesem schönen Land eine Gruppe über die andere herrschen.“

Einen Feiertag wollte der Freiheitskämpfer nie, stattdessen beanspruchte Mandela einen Tag der Aktionen: den Mandela-Day. Eine Tradition, die für Europäer seltsam klingen mag, bei einem Blick auf Südafrikas überlastetes Gesundheitssystem aber Sinn ergibt, sind Gratis-OPs. Auch im Gefängnis nahe der Hauptstadt Pretoria hat Mandelas Geist zugeschlagen. Dort strickten Hunderte Häftlinge mehr als 4000 Decken und vereinten sie zu einem gigantischen Mandela-Gemälde. Am Mandela-Tag sollen sie an Bedürftige gespendet werden. „Vielleicht stecke ich im Gefängnis. Aber diese Idee gab mir das Gefühl von Freiheit“, sagte der verurteilte Straftäter Lucas Booysen.

Nach der Feier heißt es: Zurück zum Alltag in einer politisch schwer angeschlagenen Nation. Jeder vierte Südafrikaner hat keinen Job, die Wirtschaft erholt sich nur langsam von der Regentschaft des skandalumwitterten Präsidenten Jacob Zuma. Der hatte die aufstrebende Nation durch Korruptionsskandale zuletzt auf das wirtschaftliche Abstellgleis geführt. Das hoffnungsvolle Volk hinterließ er wütend auf die Politik. Als Hoffnungsträger gilt Präsident Cyril Ramaphosa. Seit Februar im Amt, sorgte er für Überraschungen, ob er im Township in Jogginghosen oder bei gewalttätigen Protesten als Vermittler auftauchte. Beobachter sind skeptisch, denn noch umgibt sich Ramaphosa mit kompromittierten Parteikollegen und Ministern aus der Zuma-Ära. Entlässt er sie, droht der ANC zu zerreißen. Hält er an ihnen fest, könnte es Südafrikas Ruf schaden. Wie Mandela vor 24 Jahren ist Ramaphosa gezwungen, Kompromisse einzugehen.