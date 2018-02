Einen Superminister der CSU sollte es schon einmal geben, nämlich 2005. Der damalige Partei-Chef Edmund Stoiber sollte ein Super-Ministerressort in der ersten Großen Koalition bekommen, doch dann sagte der Bayer ab – und schwächte sich dadurch nachhaltig. Jetzt also ist Horst Seehofer dran: Innenminister plus Kompetenzen für Bau und Heimat, wie man hört – zweifellos ein Superministerium. Seehofer wird nicht wie Stoiber kneifen, sondern nach einem zehnjährigen Ausflug als Ministerpräsident in Bayern wieder in ein Bundeskabinett eintreten und zeigen, was noch in ihm steckt.

Seehofer hat in Berlin für die CSU vieles abgewehrt und einiges erreicht – auch im stillschweigenden Auftrag des dezidiert konservativen Teils der CDU. Einiges ist freilich mehr von symbolischer Bedeutung, wie die verschwommene Formulierung zu den Zuwanderungszahlen zeigt. Egal: Der CSU-Chef und Noch-Ministerpräsident wird den kommenden Aschermittwoch in Passau zu einem persönlichen Triumphzug gestalten, sodass sich alle fragen werden, warum ein solcher Spitzenmann sein Amt als Ministerpräsident abgeben muss.