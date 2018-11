Ende März fand das letzte Rennen auf der Bremer Galopprennbahn statt. (Christina Kuhaupt)

Clever oder einfach nur opportunistisch, was die CDU in Sachen Galopprennbahn macht? Je mehr Unterschriften im Bremer Osten gegen die Bebauung des 36-Hektar-Areals zusammenkommen, desto größer wird für die Christdemokraten offenbar die Versuchung, auf der Welle des Bürgerprotestes zu surfen. Am Montag waren die Aktivisten aus Hemelingen und der Vahr in der CDU-Bürgerschaftsfraktion zu Gast. Im Anschluss verbreiteten die Christdemokraten eine Presseerklärung, die sich wie ein Liebesbrief an die Bürgerinitiative liest. In höchsten Tönen preist Fraktionschef Thomas Röwekamp das Engagement der Gruppe und versichert, auch die Christdemokraten seien gegen „die vorgesehene Bebauung“.

An dieser Formulierung verwundert zunächst, dass noch gar keine greifbare Planung für eine Bebauung existiert. Was es gibt, sind ein zwei Jahre alter Grundsatzbeschluss der Baudeputation für Wohnungsbau auf dem Rennbahngelände und ein Votum der zuständigen Beiratspolitiker, das Volumen auf 1000 Wohneinheiten zu begrenzen. Bis zum heutigen Tag hat die Baubehörde noch keine konkreten Vorstellungen zur städtebaulichen Gestaltung des Gebietes vorgelegt. Anders gesagt: Die CDU ist schon mal dagegen, ohne Details zu kennen.

Das klingt nicht sonderlich fundiert. Aber sei‘s drum, so lange die CDU überzeugende Alternativen für die Bereitstellung der dringend benötigten Wohnbauflächen vorweisen kann. Das ist aber nicht der Fall. Fragt man bei ihren Fachpolitikern nach, kommen Stichworte wie Brokhuchting oder Neustädter Hafen. Brokhuchting ist ein seit Jahren auf Eis liegendes Projekt an Bremens grünem Saum. Dort würde auch die SPD gern Wohnungen errichten, doch die Grünen verteidigen dieses Stück Grünland mit Zähnen und Klauen. Das wäre in einer Jamaika-Koalition – sollte sie je zustande kommen – nicht anders. Brokhuchting kann man also vergessen. Bleibt noch der Neustädter Hafen. Der CDU-Vorschlag, dieses Gewerbeareal aufzugeben und auf 100 Hektar Wohnungen für 15 000 Menschen zu schaffen, war 2017 der Rohrkrepierer des Jahres. Der eigene Landesvorsitzende distanzierte sich von der Idee, Hafenwirtschaft und Handelskammer liefen Amok.

Mitten in besiedeltem Gebiet

So lange ihre Alternativen zum Rennbahngelände so beschaffen sind, sollten sich die Christdemokraten vielleicht nicht mit solcher Vehemenz an die Bürgerinitiative ranschmeißen. Von einer Partei wie der CDU darf man erwarten, dass sie das Gesamtwohl der Stadtgemeinde Bremen im Auge hat und eine gesunde Distanz zu Partikularinteressen hält. Diese mögen subjektiv zwar nachvollziehbar sein – denn natürlich hat man als Bewohner der Vahr oder Hemelingens lieber eine „grüne Lunge“ im Stadtteil als ein großes Neubaugebiet. Doch Bremen kann bei der Ausweisung von Bauland nicht allzu wählerisch sein.

Will man den grünen Rand nicht zersiedeln, bleibt nur, in bereits erschlossenen Bereichen Flächenreserven zu mobilisieren. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint das Rennbahngelände als geradezu idealtypisch. Es liegt mitten in besiedeltem Gebiet und befindet sich in kommunalem Eigentum. Und wer sagt denn, dass die gesamten 36 Hektar zubetoniert werden sollen? Würde man einen Teil des Areals maßvoll verdichtet bebauen, bliebe – je nach Konzept – eine mehr oder minder große Fläche für Naherholungszwecke übrig. Diese Zone so attraktiv wie möglich zu gestalten, darauf sollten die Bemühungen gerichtet sein, nicht auf die Blockade des Gesamtprojekts.

Ganz leise klingt das im Kleingedruckten der CDU-Presseerklärung auch an. Dort heißt es nämlich, „insbesondere an den Rändern“ könne eine Wohnbebauung „in Absprache mit den Menschen vor Ort“ sinnvoll sein. Letztlich räumen also auch die Christdemokraten ein, dass das Rennbahngelände nicht unangetastet bleiben kann. Gleichwohl suchen sie den Schulterschluss mit einer Bürgerinitiative, die jegliche Wohnbebauung ablehnt. Vollends durchsichtig wird das CDU-Manöver durch die Forderung, einen möglichen Volksentscheid über das Rennbahngelände gemeinsam mit der Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 abzuhalten. Das Kalkül ist, den Zorn der Anwohner über das Bauprojekt politisch zu kanalisieren und in ein Tribunal über den rot-grünen Senat münden zu lassen.

Kurzfristig mag das ein geschickter Schachzug sein, doch irgendwann müsste die CDU Farbe bekennen. Dann würde sich herausstellen, dass sich ihre Haltung zum Rennbahnprojekt graduell, aber nicht prinzipiell von der rot-grünen unterscheidet. Aber eben erst nach der Wahl.