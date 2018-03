Rebellen und ihre Familien warten darauf, in Busse zu steigen. Nach einem Abkommen mit der Regierung begann der Abzug radikaler Kämpfer und ihrer Familien aus dem Ort Harasta. (dpa)

Syriens Regierung hat sich mit Rebellen nach Angaben von Staatsmedien auf einen umfassenden Abzug der Milizen aus der umkämpften Region Ost-Ghuta geeinigt. Die Kämpfer verlassen eines der drei noch von Rebellen kontrollierten Gebiete in Ost-Ghuta, wie das syrische Staatsfernsehen am Freitag meldete. Anschließend soll die Armee dort einrücken. Insgesamt sollen rund 7000 Menschen in den noch von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens gebracht werden.

Aus armeenahen Kreisen hieß es, die Einigung sei unter russischer Vermittlung mit der Miliz Failak al-Rahman erzielt worden. Die Islamisten kontrollieren ein Gebiet im Westen Ost-Ghutas. Ein Sprecher der Miliz bestätigte die Einigung zunächst nicht. Derzeit verlassen bereits radikale Kämpfer ein anderes Rebellengebiet.

Nach dem Abzug bliebe nur noch ein Gebiet um die Stadt Duma im Norden von Ost-Ghuta unter Rebellenkontrolle. Die Region hatte in den vergangenen Wochen die heftigsten Angriffe der Regierung erlebt. Die Armee konnte bereits mehr als 80 Prozent von Ost-Ghuta einnehmen. (dpa)