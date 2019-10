Syrien-Vorschlag: SPD-Kritik an Vorgehen Kramp-Karrenbauers

Der Kampf gegen den Terror der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) müsse fortgesetzt werden, forderte Kramp-Karrenbauer. (Peter Kneffel/dpa)

Aus der SPD mehrt sich die Kritik am Vorgehen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei ihrem Vorschlag einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien. „Die Koalitionsspitzen haben stundenlang im Koalitionsausschuss über die Lage in Nordsyrien diskutiert und Frau Kramp-Karrenbauer hat keinen Mucks getan über ihren Vorschlag“, sagte der außenpolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Nils Schmid, am Dienstag NDR Info. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu erklärte im Deutschlandfunk, der Vorschlag sei nicht mit den Sozialdemokraten abgestimmt gewesen.

Kramp-Karrenbauer hatte der dpa am Montag gesagt, dass sie Außenminister Heiko Maas (SPD) informiert habe. Im ZDF-„Heute-Journal“ erklärte sie, dass sie ihm per SMS mitgeteilt habe, dass sie „einen Vorschlag machen werde“.

Schmid äußerte zudem inhaltliche Kritik an dem Plan. „Die entscheidende Frage ist doch, warum sollte Russland - nachdem die USA auf dem Rückzug sind - jetzt westliche Truppen nach Nordsyrien reinlassen?“, sagte er. Einfach nur einen Vorschlag zu machen, helfe den Kurden nicht.

Kramp-Karrenbauer will Verbündete für einen internationalen Stabilisierungseinsatz im umkämpften Nordsyrien gewinnen. Doch ungewiss ist etwa, ob die Partnerländer mitziehen. Im Auswärtigen Amt hieß es, man habe Diskussionsbedarf zu den Vorschlägen der Ministerin. (dpa)