Per Gesetz schneller zum Arzt – wenn es denn so einfach wäre. Immerhin: Das, was Union und SPD da mit dem passenden Namen „Terminservice- und Versorgungsgesetz“ auf den Weg gebracht haben – jetzt auch abgesegnet vom Bundesrat – ist es wert, ausprobiert zu werden.

Drin stehen eine ganze Menge Neuerungen, die durchaus Abhilfe für auf einen Arzttermin wartende Kassenpatienten bringen können. Zusätzliche Sprechstunden, Sprechstundenzeiten ohne Terminvergabe, der Ausbau telefonischer Servicestellen in den Bundesländern, die Ausweitung dieser zentralen Terminvermittlung auch auf Haus-und Kinderärzte – all das sind Maßnahmen, die die jetzt viel zu häufig quälend langen Wartezeiten verkürzen könnten.

Ob mit dem neuen Gesetz aber gleich, wie von der Politik jetzt vollmundig angekündigt, die immer stärker zu beobachtende Zwei-Klassen-Medizin verschwindet, ist mehr als fraglich. Privatversicherte sind für Ärzte auch weiterhin die lukrativsten Patienten. Solange also beide Versicherungssysteme bestehen, werden Kassenpatienten unter den Folgen zu leiden haben. Längere Wartezeiten sind da noch das geringste Übel.