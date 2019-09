Nach Beleidigungen auf Facebook kassierte die Grünen-Politikerin Renate Künast in Berlin auch noch eine Niederlage vor Gericht. (Karlheinz Schindler / dpa)

Politik ist kein Ponyhof, schon klar. Auch Anwälte, Lehrer, Künstler, Politessen, selbst Journalisten brauchen gelegentlich ein dickes Fell, wenn Kritik an ihrer Arbeit in Beschimpfung ausartet. Im Fall von Renate Künast ging es jedoch weit darüber hinaus: Da wurde die unterste Schublade geöffnet, da ging es um gezielte psychische Verletzung einer Andersdenkenden. Dennoch haben Richter in Berlin entschieden, dass „Schlampe“, „Drecksau“ oder „Stück Scheiße“ gegenüber einer Politikerin bloß zulässige Sachkritik, aber keine persönliche Schmähung sei.

Die Empörung über dieses Urteil ist groß, nicht nur bei Politikern. Und sie ist sehr berechtigt. Da denkt der anständige Teil der Bevölkerung – also die überwältigende Mehrheit – angestrengt nach, was man dem Hass im Internet, der zunehmenden sprachlichen Verrohung entgegensetzen kann. Und dann fällt einem ausgerechnet die Justiz in den Rücken und schützt die Anonymität der Hater vor ihrem Opfer. Wo soll solch eine Rechtsprechung hinführen? Justitia sollte blind sein gegenüber Tätern, aber nicht für deren Taten. Man kann nur hoffen, dass eine höhere Instanz das fatale Urteil korrigiert.