Die Intensivstationen geraten zunehmend an ihre Grenzen. (Christophe Gateau/dpa)

Auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie tappt man im Dunkeln. Es ist kaum bekannt, wo sich die Menschen hauptsächlich anstecken, wie hoch Dunkelziffer und Immunisierung in der Bevölkerung sind oder welchen Anteil Schulkinder am Infektionsgeschehen haben. In der vergangenen Woche hat das Robert Koch-Institut bei 92 Prozent der Corona-Ausbrüche nicht sagen können, an welchem Ort (Kindergarten, Arbeitsstätte oder Wohnung) sich die Menschen angesteckt haben. Damit fehlten für eine Vielzahl der Fälle Informationen zur Infektionsquelle, schreiben die Infektionsforscher selbst.

Detailliertere Informationen würden bei der Bekämpfung der Pandemie zweifelsfrei helfen – und die Abwägung zwischen Lockdown und Lockerung vereinfachen. Die Politik klammert sich aber eisern an wenige Zahlen, die mal mehr und mal weniger aussagekräftig sind. Nach Feiertagen etwa ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit Vorsicht zu genießen, da Tests und Meldungen niedriger ausfallen. Außerdem zeigt der Wert nur die positiven Tests und nicht, ob die Getesteten auch erkranken.

Dabei mangelt es nicht an Vorschlägen, wie man Licht ins Dunkel bringen könnte. Schon vor einem Jahr schlug das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel vor, regelmäßig eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung zu testen. Die Daten sollten in einer großen Studie aufgehen, wodurch man regelmäßige Erkenntnisse auch über die Lebensumstände und die sozialen Faktoren von Infizierten hätte gewinnen können.

Mit diesem Wissen könnte man viele der Maßnahmen gezielter steuern und eine Art Frühwarnsystem einrichten. „Je weniger sicher man den Anteil der infizierten Menschen in der Bevölkerung kennt, desto umfangreicher müssen vorbeugende Maßnahmen ausfallen, um das Risiko eines überlasteten Gesundheitswesens einzudämmen“, schrieben die Kieler schon damals – und da war von gefährlicheren Virusvarianten noch gar nicht die Rede.

Auch die Wissenschaftler und Mediziner der sogenannten No-Covid-Strategie forderten jüngst eine Ausweitung der Tests. In mehreren bundesweiten Testwochen könnten alle Bürger dazu aufgerufen werden. „Weil versteckte Infektionen dabei schnell erkannt werden, lassen sich Inzidenzen effektiv senken, wie Modellierungen zeigen“, schreiben die Forscher in einem Gastbeitrag in der „Zeit“. Zwar bergen Schnelltests auch Unsicherheiten, wie jüngst Virologe Christian Drosten mahnte, sie sind trotzdem ein wichtiges Instrument, um wieder mehr Kontrolle über das Virus zu erlangen.

Das führt zur nächsten Baustelle: Durch mögliche Massentests werden auch mehr Infektionen entdeckt, es braucht also ein effektiveres System der Kontaktnachverfolgung. Die Gesundheitsbehörden sind aber schon mit der derzeitigen Situation überfordert, die Digitalisierung wurde verschleppt. Von den rund 400 Gesundheitsämtern haben mehr als 300 die neue Software Sormas zur länderübergreifenden Kontaktnachverfolgung installiert, doch erst ein Drittel nutzt sie auch. Dabei ist Nachverfolgung und damit die Durchbrechung der Infektionsketten eine der wichtigsten Strategien in der Pandemiebekämpfung.

Immerhin verschieben nun mehr und mehr Kommunen ihre sogenannten Modellprojekte, also die Öffnung von Geschäften und Gastronomie für negativ Getestete. Was sich im Grunde sinnvoll und richtig anhört, droht in Wirklichkeit zu einem Desaster zu werden. Eine Kommune schummelte bei der Bewerbung mit den Zahlen, andere konnten nicht die nötigen Testkapazitäten bereitstellen und sagten die Teilnahme ab.

In vielen Ländern ist zudem eine wissenschaftliche Begleitung nicht vorgesehen oder den Kommunen ist sie schlicht freigestellt. Die Modellprojekte drohen so zum Selbstzweck zu werden, damit einige Städte ein bisschen lockern können. Dabei muss vor allem der Erkenntnisgewinn im Vordergrund stehen, als „Modellprojekt“ sollen die Städte und Landkreise bei positivem Ausgang schließlich als Modell für andere Regionen herhalten.

Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und der Länder, ja, der Politik im Allgemeinen, hat in den vergangenen Monaten gelitten. Mehr Daten und Details können helfen, diese Jahrhundertkrise zu bewältigen – und endlich eine Perspektive zu schaffen.