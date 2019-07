Reisende gehen am Dienstag am Bahnsteig 7 im Frankfurter Hauptbahnhof an den abgelegten Blumen, Kerzen und Plüschtieren vorbei. Ein achtjähriger Junge ist am Tag zuvor im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor den einfahrenden ICE gestoßen und getötet worden. (Frank Rumpenhorst/dpa)