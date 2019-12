Das Grenzgebiet zwischen Bosnien und Kroatien ist für viele Flüchtlinge die Endstation ihrer Reise. (Lena Reiner)

Die Menschen, die es auf ihrer Flucht bis nach Ljubljana schaffen, sind schon so gut wie angekommen. Als erstes Land des Schengen-Raums zwischen Griechenland und Westeuropa gilt Slowenien als wichtiges Etappenziel für den weiteren Weg. Denn ab hier enden die regulären Grenzkontrollen zwischen den Staaten. Doch bis in das kleine Land haben die Menschen einen harten Weg hinter sich. Zu spüren bekommt das das Team der Nichtregierungsorganisation Slovenska Filantropija.

Die humanitäre Organisation betreibt in Ljubljana (Laibach) ein Tageszentrum, in dem sich die Menschen kostenlos aufhalten, das WLAN und einen Computer nutzen oder auch etwas Essen können. „Der Zustand der Menschen wird schlechter und schlechter“, stellt Primož Jamšek fest. Hätten die Menschen vor wenigen Monaten noch hauptsächlich Wunden vom Laufen gehabt, beobachteten seine Aktiven nun zunehmend ernsthafte mentale Probleme. „Ich weiß nicht, ob das ein Trauma aus ihrem Herkunftsland oder von der Reise ist. Sie sagen, es komme vom Warten in Bosnien.“

Bosnien-Herzegowina hat sich in den vergangenen Monaten zum Nadelöhr der sogenannten neuen Balkanroute entwickelt. Seitdem Ungarn und Kroatien ihre Grenzen zu Serbien stark überwachen, weichen die Menschen zunehmend auf Bosnien aus und versuchen von dort, über die fast 1000 Kilometer lange Grenze nach Kroatien als erstes Land der Europäischen Union (EU) nach Griechenland zu gelangen. Menschenrechtsorganisationen und Menschen auf der Flucht werfen der kroatischen Polizei immer wieder massiven Gewalteinsatz und illegale Abschiebungen (Pushbacks) zurück über die Grüne Grenze vor. Das kroatische Innenministerium wehrt sich vehement gegen diese Anschuldigungen, erlaubt aber Journalisten auch nicht, die Polizei auf Streife zu begleiten.

Neven Crvenkovic, Sprecher des UNHCR Südosteuropa. (Lena Reiner)

Kettenabschiebungen

Gelegentlich ist auch von Kettenabschiebungen aus Slowenien über Kroatien nach Bosnien zu hören. Von einer solchen berichtet etwa der 21 Jahre alte Shahzaib Akram. „Ich bin sechs Tage durch Kroatien gelaufen“, erzählt er. In Slowenien habe ihn dann die Polizei aufgegriffen, seine Fingerabdrücke genommen und zurück nach Kroatien gebracht, als er gesagt habe, er wolle weiter nach Italien. Die kroatische Polizei habe ihn dann zurück an die Grenze nach Bosnien gebracht. Doch anders als in Kroatien habe er in Slowenien – abgesehen von einem Ring – alle Habseligkeiten zurückbekommen.

Dort lebte Akram zuletzt im halb-offiziellen Lager Vučjak nahe dem Grenzort Bihac. Seit Anfang Dezember ist das viel kritisierte Camp auf einer ehemaligen Müllhalde, ohne Strom, Heizung oder fließend Wasser geräumt – eine Woche nachdem es den ersten Schneefall gegeben hatte. Akram ist nun in einer Unterkunft nahe der Hauptstadt Sarajevo untergebracht. Die Halle war zunächst nur provisorisch beheizt und mit Luftmatratzen bestückt, da sie erst im Januar für die Menschen geöffnet werden sollte. Für ihn und rund 350 andere aus Bihac bedeutet sie immerhin, einen festen Boden und vier Wände plus Dach um sich zu haben. Die ersten Wohncontainer sind inzwischen eingetroffen. Ob es dort besser sei? „Ja, hundertfach“, bestätigt der 21-Jährige. Weitere 400 Menschen wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in eine andere Unterkunft, ebenfalls nahe der Hauptstadt, gebracht.

Niemand will bleiben

Trotz dieser groß angelegten Transferaktion bleibt ein Grundproblem in Bosnien bestehen: Die Regierung – deren Bildung nach der Wahl 2018 bis Ende November dieses Jahres andauerte – stellt nicht ausreichend Schlafplätze zur Verfügung. Zuvor war fast die Hälfte der rund 8000 Menschen im Land ohne Unterkunft, wie aus Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hervorgeht. Diese Zahl sei keine, die „man nicht handeln könnte“, sagt Neven Crvenković, Südosteuropa-Sprecher der Organisation. Komplexe Verwaltungsstrukturen und das „Nichtfunktionieren des Staates“ erschwerten jedoch Lösungen.

Wer in dem Land Asyl sucht, sieht sich einem langwierigen Verfahren ausgesetzt. Das führt zu einer Spirale: Ohne Perspektiven wollen die Wenigsten bleiben. In der Annahme, dass die Meisten ohnehin bald weiter Richtung Westen ziehen, bemühen sich die Behörden nur wenig um die Integration in Gesellschaft, Bildung oder Arbeitsmarkt und nimmt die erhoffte Perspektive. „Wenige wollen bleiben. Es wird aber auch wenig gemacht, um das anzukurbeln“, fasst UNHCR-Sprecher Crvenkovic zusammen.

Zunächst zwar nur Luftmatratzen, dafür jedoch ein fester Boden und vier Wände: Das Camp Blazuj bei Sarajevo zur Eröffnung nach der Räumung von Vucjak. (Privat)

Schlechte Lebensbedingungen

Hinzu kommen die teilweise schlechten Lebensbedingungen in den Unterkünften. In Camp Bira in Bihac etwa waren nach der Räumung Vucjaks fast 2200 Menschen untergebracht bei einer Kapazität von 1800. Dutzende schliefen in der unbeheizten, teiloffenen Halle bei Temperaturen um den Gefrierpunkt außerhalb der Wohncontainer auf dem Betonboden; eingehüllt in Schlafsäcke und Decken. Die Unterbringung sieht auch UNHCR-Sprecher Crvenkovic als dringendste Aufgabe.

Der Wintereinbruch ist auch der Grund, weshalb Akram Shahzaib und viele andere in den kommenden Monaten mit dem „Spiel“ pausieren wollen: „Der Schnee ist das Problem.“ Den Menschen gehe es darum, sicher durch den Winter zu kommen. „Wir merken, dass sie verstärkt von Bosnien nach Serbien zurückgehen“, ergänzt Crvenkovic – die Zustände in den dortigen Camps seien besser.

Jim Butt ist einer, der schon einmal angekommen war. Acht Jahre lang lebte er in Hamburg und arbeitete in der Gastronomie. Wieso er nun in Bosnien ist? „Als meine Mutter gestorben ist, bin ich zurück nach Pakistan“, erzählt der 27-Jährige. Mit der Ausreise habe er jedoch sein Bleiberecht verwirkt und versuche nun, zurück in seine alte neue Heimat zu gelangen. „Ich liebe Deutschland“, betont er. Doch dazwischen liegen noch drei Länder und der Winter.

Das Dilemma der EU

Die Europäische Union hat noch immer keine Lösung gefunden, Asylsuchende auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Nach dem aktuell gültigen Dublin-III-Abkommen müssen sie im ersten EU-Staat, den sie betreten, den Antrag stellen. Die Mittelmeer-Anrainerstaaten wie Griechenland, Italien und Spanien sind mit dieser Situation jedoch überfordert. Mehrfach haben Gerichte in den vergangenen Abschiebungen dorthin gestoppt, da sie die Zustände in den dortigen Lagern als menschenunwürdig bewerteten.

Gleichzeitig ist die einzige Möglichkeit, in Ländern wie Deutschland Asyl zu suchen, die Grenze illegal zu überqueren; was dann in der Regel nicht bestraft wird. Zwar hat die EU im Jahr 2015 ein zweijähriges Umsiedlungsprogramm aus Italien und Griechenland beschlossen. Von den 98.000 vereinbarten Transfers wurde allerdings nicht einmal ein Drittel durchgeführt. Deutschland verpflichtete sich, 27.500 Menschen aufzunehmen, am Ende waren es jedoch nur etwas mehr als 9000.

Zur Sache

Von 2018 bis Ende November 2019 hat das UNHCR mehr als 51.000 Menschen auf der Flucht in Bosnien-Herzegowina betreten, 27.000 davon in diesem Jahr. Die meisten kamen aus Pakistan (34,1%), Syrien (18,1%) und Afghanistan (16,5%). 48.500 drückten ihre Bereitschaft aus, Asyl zu suchen, den Antrag stellten jedoch keine 3000 – und noch weniger Anträge wurden bearbeitet. Lediglich drei Menschen erhielten den Flüchtlingsstatus und 49 subsidiären Schutz.