Ein Funkmast mit Modulen für die neue Mobilfunk-Generation 5G. (Hendrik Schmidt/dpa)

Werden wir unsere Ziele erreichen? Die Frage stellt sich mir bei der Lektüre der von der Bundesregierung beschlossenen Mobilfunk-Gesamtstrategie. Auf Worte müssen Taten folgen – schnell, konsequent und pragmatisch. Eine gesunde Portion Skepsis ist an dieser Stelle erlaubt, denn Deutschlands Mobilfunkversorgung hinkt den Ansprüchen einer hochentwickelten Wirtschaftsnation hinterher.

Was also tun? In ihrer Mobilfunkstrategie hat die Bundesregierung erkannt, dass eine flächendeckende Mobilfunkversorgung ohne Schulterschluss von Staat und Anbietern nicht gelingen wird. Die letzten „weißen Flecken“ in entlegenen Regionen können ohne staatliche Förderung nicht geschlossen werden. Nicht, weil sich die Netzbetreiber dem verweigern, sondern weil ihre Abdeckung wirtschaftlich unmöglich ist.

Auch die angekündigte Mobilfunk­infrastruktur­gesellschaft (MIG) kann funktionieren. Sie soll den privat­wirtschaftlichen und geförderten Netzausbau vor allem beratend flankieren und beschleunigen. Ich frage mich aber, ob der Aufbau eines neuen Verwaltungsapparats nicht vor allem viel Zeit kostet und Prozesse verkompliziert? Ohnehin neigen wir als Nation der Ingenieure dazu, zu lange am perfekten Plan zu arbeiten. Wieso wagen wir nicht mehr Pragmatismus? Die vor wenigen Tagen angekündigte Kooperation der drei Netzbetreiber zum Netzausbau macht das deutlich.

Sie hilft Kunden, Wirtschaft, Politik und Unternehmen gleichermaßen. Von solchen Lösungen benötigen wir mehr. Ein Beispiel: Derzeit stecken deutschlandweit Tausende von Ausbauprojekten im Genehmigungsverfahren fest. Da braucht es die Mitwirkung von Politik und Kommunen. Warum wagen wir keinen radikal vereinfachten Genehmigungsprozess? 99 Prozent aller Bauvorhaben werden sowieso genehmigt.

Mehr Pragmatismus wäre angebracht. Noch immer halten Teile der Politik an teuren Frequenzauktionen fest – während ein Land wie Korea, das beim Ausbau des 5G-Netzes führt, smartere Vergabeverfahren nutzen. Das Geld für die jüngste Mobilfunk-Auktion hätten wir Mobilfunkbetreiber lieber für den schnellen Bau von Masten und die Aufrüstung von Sendestationen ausgegeben. Schon in wenigen Jahren steht die Neuvergabe eines wichtigen Teils des für den Flächenausbau entscheidenden Frequenzspektrums unter einem Gigahertz an. Nicht nur die Netzbetreiber, auch mehrere Bundesländer fordern mittlerweile ein klares Bekenntnis, es für die wichtigen Investitionsimpulse zu verlängern anstatt die Frequenzen erneut zu versteigern. Somit bleibt die Mobilfunkstrategie des Bundes eben nur ein Schritt in die richtige Richtung.

Zur Person

Unser Gastautor ist Vorstandsvorsitzender von Telefónica (O2) in Deutschland. Das Unternehmen betreibt in Bremen eines der größten Callcenter in Deutschland.