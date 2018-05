Ein Krankenwagen des israelischen Militärs fährt in den Golanhöhen nahe der syrischen Grenze an Panzern vorbei. (dpa)

Golanhöhen – Tag 5:

Ron Shatzberg huscht durch die Lobby eines Hotels in Tiberias am See Genezareth. Nach dieser Nacht ist das eine gute Nachricht. Wäre die Lage wirklich dramatisch, liefe er jetzt nicht hier herum. Shatzberg ist Oberst der Reserve der israelischen Armee für den nördlichen Teil der Golanhöhen. Im Notfall stünde der Soldat nun oben auf dem Gebirgsplateau an der Grenze zu Syrien. Stattdessen erklärt er im stickigen Tagungsraum einer Pilgertouristen-Herberge, warum man die iranischen Raketenangriffe der vergangenen Nacht bloß nicht überbewerten sollte.

„Die Eskalation ist immer eine Option, aber beide Seiten haben kein Interesse daran“, sagt der Oberst und erläutert ein bisschen die Choreografie von Konflikten im Nahen Osten. Bislang befolge der Iran die ungeschriebenen Regeln. „Bisher spielen sie keine Dirty Games.“ Allen in Israel sei klar gewesen, dass der Iran früher oder später wieder ein militärisches Ziel auf den Golanhöhen angreifen würde. Keine Überraschung, sie hatten es ja angekündigt. Man war vorbereitet und beschoss etwa 50 Ziele mit iranischer Infrastruktur in Syrien. „Alles wie immer, so läuft das“, sagt ­Shatzberg. Er macht sich also keine Sorgen? „Solange wir keine Milizen in Pick-ups auf die Golanhöhen zurasen sehen, besteht kein Grund zur Panik.“

Der Krieg ist Normalität

Die Nacht verbrachten die Menschen auf der israelischen Seite in Schutzbunkern. Schon am nächsten Morgen gehen die Kinder wieder zur Schule. Für einen Besuch in einem der drusischen Dörfer ist es dennoch zu gefährlich, sagt der Offizier. Stattdessen geht es mit ihm vorbei an Bananenplantagen und Mangofeldern, hin zu einem Gebirgsausläufer am nördlichsten Zipfel des Sees Genezareth. Almagor heißt der kleine Kibbuz, keine Furcht. Shatzberg steht in einem Schützengraben und lässt den Blick über das Tal schweifen, wo der Jordan, ein besseres Bächlein, in den See tröpfelt. Die Wolken hängen tief über dem Golan. Shatzberg spricht von einer Schlacht mit Syrien, die sich hier 1951 zutrug. Viele israelische Tote, ein nationales Trauma, lange verschwiegen. Während er das erzählt, blinkt es auf den Smartphones vor ihm. Eilmeldung,

23 Tote in Syrien nach dem israelischen Gegenschlag. Herrscht jetzt Krieg? Shatzberg schaut ein bisschen verwundert. Dann schüttelt er den Kopf. Es herrscht Normalität in Israel.

