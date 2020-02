Schlechtes Beispiel Verteidigungsministerium: Katrin Suder, ehemalige Staatssekretärin, kommt als Zeugin in den Untersuchungsausschuss zur sogenannten Berateraffäre. (Kay nietfeld/DPA)

Klar braucht auch eine Regierung dann und wann externen Sachverstand, etwa wenn es um den Aufbau komplexer IT-Strukturen geht. Doch die aktuellen Zahlen sind entlarvend: Mindestens 548,5 Millionen Euro haben das Kanzleramt und die 14 Ministerien für Berater ausgegeben, und Kosten sind noch nicht einmal vollständig erfasst. 2014 lagen die Beratungskosten noch bei 63 Millionen.

Das deutet auf einen allzu sorglosen Umgang mit Steuergeld hin. Und es scheint auch an Kontrolle zu mangeln – so gibt es nicht einmal einheitliche Regeln für den Beratereinsatz. Das Verteidigungsressort liegt bei den Ausgaben weit vorn, es folgen Innen- und Verkehrsministerium. Das Verteidigungsministerium, ausgerechnet! Derzeit prüft ein Untersuchungsausschuss des Bundestags die sogenannte Berateraffäre im Bendlerblock, es geht um Vorwürfe bis hin zur Vetternwirtschaft. Auch das Haus von Andreas Scheuer (CSU) ist ein schlechtes Beispiel. Er hatte extra Berater für die Pkw-Maut angeheuert, die ja in den Sand gesetzt worden ist. Die Regierung sollte sich mal lieber beraten lasse, welche Außenwirkung solche Summen und Vorfälle auf die Wähler haben kann.