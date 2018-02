Thema Wohnungsbau: Das geplante Baukindergeld könnte nach Ansicht von Experten deutlich teurer werden als zunächst veranschlagt. (Jens Büttner, dpa)

Monatelang haben die Parteien nach der Wahl sich und die Öffentlichkeit gequält. In all dem Ringen stand ein zentrales Projekt für die nächste Bundesregierung nie infrage: die Schwarze Null. Auch ein Jamaika-Bündnis hätte sich zum vollständigen Verzicht auf frische Kredite bekannt. Und im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es auf Seite 66: „Wir sind uns über das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ohne neue Schulden und unter Einhaltung der entsprechenden grundgesetzlichen Vorgaben einig.“

Allerdings lassen die übrigen Seiten des Koalitionsvertrages an dieser Entschlossenheit zweifeln. Schon die erste Analyse zeigt, dass die Einigung nicht nur schwer war, sondern auch teuer wird. Mehr Geld für die Rente, bessere Leistungen in der Krankenversicherung, Entlastung vom Solidaritätszuschlag und beim Arbeitslosenbeitrag, eine bessere Unterstützung für Familien, eine Bildungsoffensive, Baukindergeld und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus – die Liste ließe sich fortsetzen. Viele davon sind sicher sinnvolle Vorhaben.

Finanzieller Spielraum unklar

Aber lassen sie sich mit dem Versprechen vereinbaren, die Schwarze Null dauerhaft zu sichern? Einen finanziellen Spielraum von 46 Milliarden Euro haben Union und SPD dank der guten Konjunktur und der Reserven im Haushalt veranschlagt, um alles in Einklang zu bringen. Tatsächlich haben sie sich nach einer ersten Überschlagsrechnung der Commerzbank rund 67 Milliarden Euro genehmigt. Die genaue Berechnung ist schwierig. Bei vielen kostspieligen Projekten ist unklar, wann genau sie starten.

Bei den besonders teuren Rentenreformen sind für Haushälter zwei zentrale Fragen ungewiss: Wie hoch fällt die Rechnung aus? Und wer begleicht sie – die Beitrags- oder die Steuerzahler oder beide? Als sie das Rentenkonzept vor wenigen Tagen präsentierte, vermochte die ehemalige Arbeitsministerin und designierte SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles nur vage Angaben zu machen. „Dass das, was wir hier an Verbesserungen machen, weil es Millionen von Menschen betrifft, auch Milliardensummen kosten wird, kann ich prognostizieren“, sagte Nahles. „Dafür kriegen die Leute auch was.“

Die schwarze Null wackelt

Ebenso tappt die Deutsche Rentenversicherung im Dunkeln. Die Höhe der Mehrkosten hänge von Entscheidungen über die konkreten Reformen und deren Finanzierung ab, betonte sie in ihrer Stellungnahme. Klar sei: „Um den Beitragssatz bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen zu lassen, bedarf es zusätzlicher Steuermittel.“ Das allerdings war schon bei der alten Großen Koalition umstritten. Sie einigte sich gegen den einhelligen Rat im Grunde aller Fachleute darauf, die Mehrleistungen etwa für die Mütterrente oder die Rente mit 63 teilweise von den Beitragszahlern finanzieren zu lassen.

Das ist in der Sache unsinnig, weil es sich um gesamtgesellschaftliche Aufgaben handelt und nicht allein um ein Anliegen der gesetzlich Rentenversicherten. Finanzminister Wolfgang Schäuble drängte dennoch mit Erfolg auf eine anteilige Finanzierung aus der Rentenkasse, um seinen Haushalt zu schonen. Das muss sein Nachfolger erst einmal durchsetzen. In jedem Fall wird der Zuschuss des Bundes an die Rentenversicherung, schon heute der größte einzelne Ausgabenblock, weiter steigen.

Eine tickende Zeitbombe könnte sich der künftige Finanzminister mit dem Baukindergeld ins Haus holen. 1,7 Milliarden Euro veranschlagen Union und SPD dafür bis zum Ende der Wahlperiode. Doch die Kosten dürften wachsen, je mehr Anträge für die zehn Jahre lang gewährte Leistung eingehen. Schon bei der Vorgängersubvention, der 2005 abgeschafften Eigenheimzulage, zeigte sich dieser Effekt. Am Ende kostete die umstrittene Förderung den Staat weit mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr. Angesichts solcher Aussichten werfen die Experten der Commerzbank die Frage auf, wie lange die Schwarze Null noch halten werde.

Ihre Antwort: „Solange die Wirtschaft weiter brummt und die Zinsen niedrig bleiben, dürfte eine schwarz-rote Koalition trotz aller Mehrausgaben bis zum Ende der Legislaturperiode ein gesamtstaatliches Defizit vermeiden.“ Bei normalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werde dies nicht gelingen, sagen die Ökonomen voraus. Man könne immer nur so viel ausgeben wie man einnehme, bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages noch einmal. Sie sei da sehr zuversichtlich. Und doch könnte es für den Sozialdemokraten Olaf Scholz deutlich schwerer werden als für Schäuble, die Schwarze Null zu halten.