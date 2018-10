Die AfD Fraktion im niedersächsischen Landtag weiß zu provozieren. Sacharbeit wird jedoch nicht geleistet. (Oliver Dietze /dpa)

Der Ton im Niedersächsischen Landtag ist deutlich rauer geworden. Nach anfänglicher Zurückhaltung reizt die kleine AfD-Fraktion SPD, CDU, Grüne und FDP mit Thesen wie „Endkampf für die Demokratie“ zu den Ereignissen von Chemnitz. Die vor einem Jahr angekündigte Sacharbeit bleibt auf der Strecke. Außer beim AfD-Megathema Migration wissen die Bürger zwischen Küste und Harz nicht, für welche, insbesondere landespolitischen Positionen die Parlamentsneulinge stehen.

Punkten können sie damit nicht. Zudem bietet die Große Koalition hier im Gegensatz zu der im Bund keine großen Angriffsflächen. Natürlich kann und muss man die Stellenaufblähung in den Ministerien oder die lasche Haltung gegenüber der schmutzigen Autoindustrie vor der Haustür kritisieren. Vom heillosen Chaos in Berlin ist Hannover aber Lichtjahre entfernt.

Solide spulen SPD und CDU hier in Niedersachsen ihr Programm runter. Große Einschnitte in ihre Lebensqualität haben die Menschen in Niedersachsen nicht zu befürchten. Das macht es dann einer reinen Protestpartei sichtlich schwer, auf Stimmenfang zu gehen.