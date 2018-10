Weil bei den Brextremisten die Sorge wächst, dass der EU-Austritt doch noch abgeblasen werden könnte, forderten sie das politische Ende der Premierministerin. (Aaron Chown/dpa)

Als „die Rede ihres Lebens“ galt die Ansprache von Theresa May zum Abschluss des konservativen Parteitags in Birmingham. Die bislang glücklose Premierministerin stand unter enormem Druck. Es ging um nichts weniger als ihre politische Zukunft. Tatsächlich hat sie es geschafft, die angespannten Nerven der Konservativen zumindest vorerst zu beruhigen und sich mit der möglicherweise besten Rede ihrer Amtsperiode mehr Zeit zu verschaffen.

Die braucht sie nicht nur, um die Brexit-Verhandlungen mit der EU aus der Sackgasse zu manövrieren. May muss auch irgendwie das Unmögliche schaffen: einen Vorschlag für den EU-Austritt unterbreiten, mit dem neben der Union sowohl die proeuropäischen Kräfte als auch die Brexit-Anhänger auf der Insel leben können. Nur so wird sie ihre in der Europafrage zerstrittene Partei wie auch das tief gespaltene Land zumindest in Ansätzen befrieden können.

Will sie mit Kompromissbereitschaft die möglicherweise äußerst negativen Folgen der Scheidung abfedern und so die Unternehmenswelt zufriedenstellen? Aber wie kann die Premierministerin ideologische Hardliner für sich gewinnen, für die der Bruch mit Brüssel nicht radikal genug sein kann und die das Paradies außerhalb der EU versprechen? Sie halten mit ihrer obsessiven Abneigung gegen die EU das Land seit Jahren im Würgegriff.

Weil bei den Brextremisten die Sorge wächst, dass der EU-Austritt doch noch abgeblasen werden könnte, forderten sie das politische Ende der Premierministerin. Tatsächlich glich das viertägige Treffen in Birmingham mehr einem politischen Schlachtfeld als einem Parteitag. Doch May hat geschickt gekontert. Mit ihrem gestrigen selbstbewussten Auftritt kann sie zufrieden sein, auch wenn sie bemerkenswerterweise weiterhin eine Strategie verfolgt und verteidigt, die die EU bereits abgelehnt hat.

Aber May wies ihre parteiinternen Gegner in die Schranken und unterbreitete eine Vision für die Zukunft der Partei sowie des Landes, versprach gar ein Ende der Sparpolitik. Das war dringend notwendig. Derzeit verschlingt die anstehende Scheidung von der Gemeinschaft alle Zeit und Energie der Regierung, was angesichts der Herkulesaufgabe einerseits verständlich ist. Andererseits vernachlässigen die Konservativen zum Leidwesen der Menschen drängende Probleme – und davon gibt es im Königreich allzu viele, vom unterfinanzierten Gesundheitssystem über den Wohnungsmangel bis hin zur sozialen Ungleichheit.

May präsentierte sich nun zur Freude vieler Delegierter als Führungsfigur und offenbarte Ideen, die über den Brexit hinausgehen. Die Frage ist, wie sie die Rhetorik in die Realität umsetzt. Und ob die Grabenkämpfe bei den Konservativen aufhören und sie sich stattdessen auf einen Austrittskurs einigen können, der den Realitätstest besteht.

Dazu müssen Hardliner wie Boris Johnson weiter entlarvt und entzaubert werden. Der ehemalige Außenminister und Brexit-Schreihals wurde zwar von seinen Fans gefeiert, die es kaum kümmert, dass seine Vorschläge auf ideologischen Fantasien beruhen. Johnson ging es stets nur um die eigene Karriere, die diese Woche eigentlich besiegelt werden sollte. Aber seine Zeit scheint vorüber, vielleicht hat er das trotz des Jubels der Delegierten erkannt. Denn zur Enttäuschung seiner Anhänger kündigte er keine Kandidatur an und forderte auch seine Chefin nicht zum Rücktritt auf. Für die zäh verlaufenden Brexit-Verhandlungen mit Brüssel wäre das ohnehin wenig förderlich.

Die Opposition müsste in dieser verzwickten Situation für das dringend notwendige Korrektiv zu sorgen und eine echte Alternative zu bieten. Doch der Parteitag in Liverpool hat gezeigt, dass auch die Sozialdemokraten unter Jeremy Corbyn zu sehr mit ideologischen Kämpfen beschäftigt sind. Labour ist ebenso zerstritten, wenn es um den Brexit geht. Aus Angst, Wähler zu verprellen, entwickelt man lieber gar keine konkrete Position. Während bei den Konservativen der Brexit das Dauerthema darstellte, wurde die anstehende Scheidung bei Labour soweit es möglich war umgangen.

Stattdessen forderte der Altlinke Jeremy Corbyn Neuwahlen. Die Briten haben nach jahrelangem Chaos und Polittheater gepaart mit zuweilen unerträglicher Polemik aber genug. Der Großteil der Konservativen ist nach deren Parteitag zumindest für eine Weile mit der Chefin versöhnt. Möglicherweise erlebt Westminster ein paar ruhige Tage. Der nächste Sturm aber kündigt sich bereits an: Mitte Oktober findet der entscheidende EU-Gipfel statt.