Theresa May scheint in einer Blase zu leben, in der sie nichts und niemanden wahrnimmt. (Stefan Rousseau/dpa)

Die Brexit-Übung ist fürs Erste gescheitert. Während die EU-Skeptiker seit Jahren darüber schwadronieren, wie sie durch den EU-Austritt die Kontrolle zurückgewinnen wollen, trat nun das Gegenteil ein: Machtübernahme der EU. Das lag vor allem an Premierministerin Theresa May. Sie wurde beim Gipfel in Brüssel vorgeführt wie ein unvorbereiteter Schüler bei einer mündlichen Prüfung.

Die Staats- und Regierungschefs der EU 27 dürfen jetzt aus der Ferne beobachten, wie sich der letzte Akt des äußerst unschönen Dramas entfaltet. Es wäre ein Wunder, wenn May nächste Woche politisch überlebte. Sollte das Parlament wie erwartet zum dritten Mal den Austrittsdeal ablehnen, muss May gehen.

Die Frage ist, ob sie sich freiwillig zurückziehen oder ob sie das Land in ein noch größeres Chaos stürzen wird, indem sie es zu Misstrauensvotum und Neuwahlen kommen lässt. Mitleid muss mit dieser Premierministerin aber niemand haben. Natürlich waren es andere, die mit Lügen und falschen Versprechen viele Briten zum Brexit verführt haben.

Aber May hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sie scheint in einer Blase zu leben, in der sie nichts und niemanden wahrnimmt. Entrückt vom eigenen Volk wandelt sie umher und knickt immer dann ein, wenn die Brexit-Hardliner in ihrer Partei mal wieder schäumen. Parteiwohl sticht für die Konservative das Allgemeinwohl. Das zeugt von schlechter Urteilsfähigkeit und politischer Talentfreiheit. Sie gibt noch vor zu kämpfen. Doch Theresa May ist längst geschlagen.