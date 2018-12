Theresa May steht unter großem Druck. Neben dem schleppend vorangehenden Brexit zweifeln ihre Parteikollegen zunehmend an ihren Führungsqualitäten. (Frank Augstein/AP/dpa)

Die Misstrauensabstimmung gegen die britische Premierministerin Theresa May hat begonnen. Bis 21 Uhr (MEZ) können die Abgeordneten der konservativen Regierungsfraktion darüber abstimmen, ob sie May als Parteichefin abwählen wollen. May braucht mindestens 159 Stimmen, um die Abstimmung zu überstehen.

Kurz vor dem Beginn des Wahlgangs hatte sich die Regierungschefin mit einer Ansprache an ihre Parteifreunde gewandt. "Kraftvoller und bewegender Moment", schrieb ein konservativer Abgeordneter auf Twitter über den Auftritt Mays hinter verschlossenen Türen. Die Premierministerin habe klar gemacht, dass sie zurücktreten werde, sobald der Brexit vollzogen sei. Zunächst hatte es geheißen, May stelle in Aussicht, nicht mehr bei der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 anzutreten. (dpa)