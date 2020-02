Björn Höcke (r.) gratuliert Thomas Kemmerich nach der Wahl. Das Bild sorgte im Internet für Diskussionen. (Bodo Schackow /dpa)

Muss man das Schlimmste befürchten? Sollten Linke, Gewerkschafter oder Journalisten vorsichtshalber einen Fluchtkoffer packen, falls Reichskanzler Björn Höcke doch schneller als erwartet ins Amt kommt?

Wer in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken unterwegs war, konnte sich dieses Eindrucks nicht erwehren. So viel Fatalismus, so viel Schwarzseherei wie nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen war selten. Auch führende Bremer Landespolitiker stimmten in den Chor derer ein, die das Vierte Reich heraufdämmern sehen – Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt zum Beispiel. Die Linken-Politikerin schlug auf Twitter allen Ernstes einen historischen Bogen von den Ereignissen in Erfurt zur Ermordung von sechs Millionen Juden während des Nationalsozialismus. Selbst ein kluger Zeitgenosse wie Matthias Güldner, früherer Grünen-Fraktionschef in der Bürgerschaft, war nicht mehr zu bremsen.

Er verbreitete einen Tweet des belgischen Europa-Abgeordneten Guy Verhofstadt, in dem dieser zwei Fotos zusammenmontiert hatte: eines von AfD-Mann Höcke, der gerade einen Diener vor dem neu gewählten FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich macht, und eines von Adolf Hitler, der sich am sogenannten „Tag von Potsdam“ vor Reichspräsident Paul von Hindenburg verbeugt. Höcke und Hitler in identischer Körperhaltung – die Bildaussage sprach für sich: 2020 tut sich der gleiche braune Abgrund auf wie im Frühjahr 1933.

Dass sich die Analogie in der Körperhaltung erschöpft, ist offenbar egal. Höcke ist nicht zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden, er durfte nur artig gratulieren. Aber was soll's. Hauptsache, man kann den Alarmismus, der durch das Internet fegt, zusätzlich befeuern. Dabei ist die kollektive Hysterie, die gerade von Teilen der deutschen Linken Besitz ergreift, wirklich fehl am Platz. Die Ereignisse der letzten Tage in Thüringen und auf Bundesebene zeigen doch eigentlich, dass in unserem demokratischen Gemeinwesen einige Dinge recht gut funktionieren.

Ein verheerendes Echo

Erstens: die vierte Gewalt. In den klassischen Medien fand die von der AfD unterstützte Wahl Kemmerichs ein so verheerendes Echo, dass den Parteispitzen von CDU und FDP spätestens am Tag danach klar war: Wir müssen den Rückwärtsgang einlegen.

Zweitens: die Zivilgesellschaft. Akteure aus öffentlichen Institutionen, aus Wirtschaft und Sport machten deutlich, was sie von dem Coup in Erfurt hielten. Erfreulicherweise auch viele junge Leute, die dagegen demonstrierten – zum Beispiel bei einer spontanen Kundgebung vor der Bremer FDP-Parteizentrale.

Drittens: die Parteien selbst. Die Führungen von CDU und Liberalen sahen sich schon am Tag der Erfurter Wahl einem Aufruhr in den eigenen Reihen gegenüber, in der FDP rollt seither eine Austrittswelle. Auch deshalb der 180-Grad-Schwenk. Es gibt also nach wie vor eine Fähigkeit der etablierten Parteien zur Selbstkorrektur, auch wenn gelegentlich von außen nachgeholfen werden muss.

Unterm Strich ist das Ergebnis der Tage von Erfurt also nicht etwa ein Triumph der AfD, auch wenn sie den für sich reklamiert. In aktuellen Umfragen sind ihre Werte selbst in Thüringen nahezu unverändert. Auch in Hamburg, wo in Kürze gewählt wird, ist das so. Was bleibt, ist vielmehr eine diskreditierte FDP. Ihr Erfurter Spitzenmann Kemmerich hat sich selbst zur Witzfigur gemacht, er wird ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen für die weltweit kürzeste Amtszeit einer Ein-Mann-Provinzregierung. Auch als Bundespartei dürfte die FDP für die Hybris ihrer Thüringer Vertreter noch teuer bezahlen. Das ist gut so, das hat sie sich redlich verdient. Aber das schadet nicht der Demokratie als solcher.

Im Gegenteil, unser pluralistisches politisches System hat sich bewährt. Seine Reflexe funktionieren. Wachsamkeit gegenüber den Feinden der freiheitlichen Gesellschaft, von denen es gerade in der AfD wimmelt, ist natürlich weiter geboten. Darin dürfen die Demokraten nicht nachlassen. Aber am besten mit kühlem Kopf.