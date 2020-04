Weltweit gibt es Proteste gegen die Todesstrafe – hier in den Vereinigten Staaten. (epa Lesser/dpa)

Sie ist unmenschlich, willkürlich, unwiderruflich und wirkunslos – die Todesstrafe. Ihre Befürworter bringen oft drei Argumente vor: Zunächst gibt es die Bibelworte „Aug um Aug, Zahn um Zahn“. Zudem soll die Todesstrafe Schwerstkriminelle abschrecken. Und schließlich würden lebenslang in Haft sitzende Täter der Gemeinschaft viel Geld kosten. Doch im 21. Jahrhundert sollte das stattlich verordnete Töten keinen Platz haben.

Sie steht entgegen der Menschenrechtsdoktrin, die auf dem Respekt für das Leben und die Würde des Menschen aufbaut. Zudem zeigt die von Amnesty International vorgelegte Bilanz für 2019: Etwa in China oder Saudi-Arabien wird die Androhung einer Exekution gezielt als „politische Waffe“ eingesetzt.

Mehr zum Thema Eilantrag für die Bürgerschaft Parteien setzen Zeichen gegen die Todesstrafe In ihrer Ablehnung der Todesstrafe sind sich alle Fraktionen in der Bremischen Bürgerschaft einig. ... mehr »

Dass die Zahl der Hinrichtungen auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist, ist allerdings nur ein kleiner Lichtblick. Die Werte schwanken immer wieder. Das hat viel mit den jeweiligen Krisenherden zu tun. Aktuell werden die meisten Hinrichtungen in Nordafrika und im Nahen Osten gezählt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Äquatorialguinea will die Todesstrafe abschaffen. Auch in Kenia, Gambia und Simbabwe gibt es Schritte in diese Richtung.