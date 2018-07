(Stephan Meinking (U))

Schon seit längerem war absehbar, dass sich die Migrationsroute übers Mittelmeer von Italien nach Spanien verlagern wird. Nun ist es soweit: Spanien ist das neue Italien. Täglich treiben Boote aus Nordafrika an der südspanischen Küste an. Die provisorischen Lager in den andalusischen Hafenstädten sind mit Menschen überfüllt. Vielerorts herrschen in den Lagern, die eher Gefängnissen gleichen, unhaltbare Zustände.

Die spanischen Behörden wirken überfordert. Es mangelt an Helfern, Material, Schlafplätzen und vor allem an einer echten Migrationspolitik. Da es in Spanien kein funktionierendes Aufnahmesystem gibt, werden die meisten Ankommenden nach wenigen Tagen mit einer Fahrkarte in der Tasche weitergeschickt – Richtung Norden.

Ist das die neue humane Flüchtlingspolitik, die Spaniens sozialistische Regierung angekündigt hat? Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska wirkt wenig glaubwürdig, wenn er versichert, dass die Lage in seinem Land „völlig unter Kontrolle“ sei. Denn vor Ort in Südspaniens Häfen sieht man derzeit etwas ganz anderes: den totalen Kollaps.