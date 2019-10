London . Maurice Robinson, so wird er später einem Freund erzählen, erledigte noch Papierkram, bevor er die Tür seines Lkw-Containers öffnete, hinter der der 25-Jährige angeblich Kekse und Pilze aus Irland vermutete. Stattdessen fand der Brite 31 Männer und acht Frauen, die übereinanderlagen, vermutlich erfroren in dem bis zu minus 25 Grad Celcius kalten „Metall-Sarg“, wie Medien den schalldichten Anhänger nannten. Ein Entrinnen gab es für die 39 Menschen nicht. Sie stammen allesamt aus China.

Wer sind die Toten? Wurden sie Opfer einer Gruppe der Organisierten Kriminalität? Sollten sie von Menschenschmugglern als Sklaven ins Königreich gebracht werden? Gehandelt und verkauft von Gangs, um in Restaurants oder Bordellen zu schuften? Noch ist wenig über die Hintergründe der Tragödie bekannt, aber die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Die Identifizierung der Opfer habe oberste Priorität. Es sei „absolut unerlässlich, dass die Ermittlungen mit dem größten Respekt für die 39 Menschen geführt werden, die ihr Leben verloren haben“, sagte die stellvertretende Polizeichefin von Essex, Pippa Mills. Bekannt ist mittlerweile nur der letzte Abschnitt der langen Reise aus China auf die Insel. Diese führte die 39 Menschen vom belgischen Hafen Zeebrugge aus per Schiff ins britische Purfleet, wo der Sattelauflieger am Mittwoch ankam. Seit wann sich die Chinesen in dem Lastzug befanden, muss noch geklärt werden.

Der 25-jährige Robinson holte den Anhänger mit seinem Lkw ab und führte ihn in den nur wenige Fahrminuten entfernten Industrie­park in Grays in der Grafschaft Essex, ein beliebter Übernachtungsort für Fahrer. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Lastwagen mit dem bulgarischen Kennzeichen im Gewerbegebiet um 1.10 Uhr. Kurz darauf öffnet Robinson, sieht die Leichen – und wählt dann den Notruf.

Der Nordire wurde festgenommen, er steht unter Mordverdacht. Unklar ist, ob er von seiner Fracht wusste oder nicht. Er stamme aus der „nettesten Familie, die man sich vorstellen kann“, sagt ein Freund. Die Polizei führte am Donnerstag in Nordirland im Umfeld von Robinson, dessen Partnerin Zwillinge erwartet, mehrere Durchsuchungen durch.

Laut bulgarischen Behörden wurde der Lkw 2017 in der Hafenstadt Varna registriert. Bulgariens Regierungschef Bojko Borissow gab bekannt, dass das Fahrzeug wenige Tage nach der Registrierung das Land verließ und seitdem nicht mehr zurückkehrte.

Seit einigen Jahren und insbesondere seit der Flüchtlingskrise in Europa wurden die Kontrollen in den britischen Kanalhäfen verschärft, und vor allem in Dover wurden die Sicherheitsmaßnahmen – in Zusammenarbeit mit den französischen Behörden – verstärkt. Trotzdem versuchen nach wie vor zahlreiche Migranten regelmäßig auf die andere Seite des Ärmelkanals nach Großbritannien zu gelangen, indem sie auf Lkw aufspringen, sich unter die Lastzüge klammern oder versuchen, in die Container einzudringen.

