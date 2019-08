Die Sielung Innaarsuit auf Grönland. US-Präsident Donald Trump würde die Insel gerne kaufen. (Karl Petersen/DPA)

Einfach annektieren geht nicht unter Verbündeten – da hat es Donald Trump mit Grönland doch wesentlich schwerer als Amtskollege Wladimir Putin mit der Krim. By the way: Wie würde Trump eigentlich reagieren, wenn Putin plötzlich Angebote machte, Alaska zurückzukaufen? Flächenmäßig ist das nicht ganz so groß wie Grönland, aber doch in der gleichen Liga. Wenn der Kremlchef pro Quadratkilometer 10 000 Dollar böte, wären das immerhin gut 17 Milliarden. Ein guter Deal, da die Amis 1867 dem Zaren gerade einmal 7,2 Millionen Dollar gezahlt haben. Pikanterie am Rande: Der russische Herrscher war klamm, weil er einen Krieg um die Krim verloren hatte.

Aber wir schweifen ab: Die Dänen verkaufen Grönland eben nicht. Trump sollte bescheidener anfangen. Vielleicht mit den Pitcairn-Inseln: Dieses kostenträchtige letzte britische Übersee-Gebiet würde der demnächst klamme Buddy Boris Johnson sicher gerne los. Mit 47 Quadratkilometern wäre das Objekt zwar überschaubar, doch der strategische Wert! Mitten zwischen Chile und Neuseeland gelegen, lässt sich von hier der gesamte Südpazifik beherrschen. Warum hat dies dem Präsidenten noch kein Berater gesagt?