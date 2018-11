Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die Brexit-Verhandlungen zuende gebracht. Ob der Austritt aus der EU für Großbritannien Vor- oder Nachteile mit sich bringt, wird die Zukunft zeigen. (Alastair Grant /dpa)

Rituale wie dieses werden üblicherweise von Hof-Fotografen festgehalten und für die Nachwelt in Geschichtsbücher gebannt: Europas mächtige Staatschefs beugen sich einer nach dem anderen über einen Vertrag und setzen ihre Unterschrift darunter. Doch an diesem Sonntag gab es nichts zu feiern. Dieser 25. November 2018 gehört zu den Tiefpunkten der Union. Zum ersten Mal stimmten die Staats- und Regierungschefs über einen Austrittsvertrag ab, den sich ein Volk, das 45 Jahre der Union angehörte, erkämpft hat. Auch wenn der Brexit erst im nächsten Jahr in Kraft tritt, so ist dies doch ein Datum, das man nicht mit Erleichterung über einen Deal überdecken sollte. Denn das funktioniert nicht.

Die Europäische Union verliert eines ihrer stärksten Mitglieder von hohem politischem Gewicht. Damit wird diese Gemeinschaft schwächer – und das lässt sich auch nicht dadurch kaschieren, dass man von einer fairen Partnerschaft träumt. Verfangen haben nicht sachliche Argumente, sondern Parolen, von denen die meisten längst als blanke Lügen ent-larvt wurden. Die Briten gehen nicht, weil sie wollten, sondern weil sich eine Mehrheit hat täuschen lassen. Verquere Appelle an den Nationalstolz haben gereicht, um das Gewonnene aufs Spiel zu setzen. Die Menschen im Vereinigten Königreich werden ihre Träume aufgeben und sich vor kommenden Generationen rechtfertigen müssen, warum sie sich dazu haben hinreißen lassen.

Die EU darf sich nicht auf den erreichten Kompromissen ausruhen. Ja, ein Durchbruch ist gelungen. Aber dieser Deal ist kein Erfolg, sondern letztlich nur Schadensminderung. Das sollte nie-mand vergessen. Die Trennung löst nicht ein einziges jener Probleme, vor denen alle gemeinsam stehen. Sie sorgt nur dafür, dass das Ringen um die Bewältigung der Herausforderungen zersplittert. Deshalb muss der Tag des Brexit der Beginn eines Neuanfangs sein. Denn wenn die Länder dieser Gemeinschaft auch künftig in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben wollen, brauchen sie sich auch über den Tag der Scheidung hinaus. Eine neue Partnerschaft fällt nicht vom Himmel, die muss man sich erarbeiten – miteinander.