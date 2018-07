Am Sonntag wurde in der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas nicht nur ein neuer Staatschef gewählt, sondern auch mehr als 3000 Gouverneure, Bürgermeister, Senatoren und Abgeordnete. 133 Politiker haben den Wahltag allerdings nicht erlebt. Sie wurden im Wahlkampf ermordet, fast alle zwei Tage einer. Urheber der Gewalttaten war meist das Organisierte Verbrechen, das gerade auf der lokalen Ebene um seinen Einfluss fürchtet und Kandidaten zumeist um Gemeindeämter einfach umbringt, wenn sie nicht spuren.

Politiker zu sein, ist in bestimmten Regionen Mexikos eine Frage von Leben und Tod – und eine Frage der Käuflichkeit. Da kann man von freien Wahlen nicht sprechen. Und was macht Präsident Enrique Peña Nieto? Er schweigt. Er schweigt schon lange zu vielen Dingen, die in Mexiko schief laufen und die Menschen dazu bewegen, seiner Partei PRI, die Mexiko mit Unterbrechungen ein Dreivierteljahrhundert regiert hat, eine krachende Niederlage zuzufügen. Und Peña trägt Mitverantwortung dafür, dass Mexiko vermutlich nach links driftet, und mit Andrés Manuel López Obrador einen „Tropen-Messias“ wählt, bei dem niemand so recht weiß, was einen erwartet.